Минтруда о помощи пожилым в связи с ситуацией с коронавирусом: «Достаточно позвонить и от него примут заказ»

Министерство труда и соцзащиты Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом дополнительно помогает одиноким пожилым людям и инвалидам. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь – Александр Румак. Куда можно обратиться за помощью? Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

У нас в стране всего 146 территориальных центров социального обслуживания населения, я напомню, что они в каждом районе. На сайтах министерства, комитетов по труду, занятости и социальной защиты облисполкомов, а также на сайтах всех территориальных центров есть телефоны специально для оказания такой помощи. Человеку достаточно позвонить на такой телефон и от него примут заказ, чтобы он мог получить помощь.

Могут ли позвонить дети из другого города, чтобы помогли их родителям? Александр Румак:

Будут приняты и такие заявки. Многие пожилые люди проживают одни, потому что дети уехали в другие города и страны, поэтому помощь будет оказана даже если кто-то обратится для того, чтобы вот такому пожилому человеку нужна помощь. Конечно, мы выясним про этого пожилого человека и с ним свяжемся, если он подтвердит необходимость оказания такой помощи, он ее получит.

Кто будет оказывать помощь? Александр Румак:

Действительно, в настоящее время у нас 95 тысяч пожилых людей получают социальные услуги на дому, из них 25 тысяч – это одинокие люди и такую помощь им оказывают социальные работники для того, чтобы удовлетворить заявки других пожилых людей. В этой работе примут специалисты по социальной работе центров, а также представители Белорусского общества Красного Креста – волонтеры.