Минтруда о помощи пожилым в связи с ситуацией с коронавирусом: «Достаточно позвонить и от него примут заказ»
Министерство труда и соцзащиты Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом дополнительно помогает одиноким пожилым людям и инвалидам.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь – Александр Румак.
Куда можно обратиться за помощью?
Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
У нас в стране всего 146 территориальных центров социального обслуживания населения, я напомню, что они в каждом районе. На сайтах министерства, комитетов по труду, занятости и социальной защиты облисполкомов, а также на сайтах всех территориальных центров есть телефоны специально для оказания такой помощи. Человеку достаточно позвонить на такой телефон и от него примут заказ, чтобы он мог получить помощь.
Могут ли позвонить дети из другого города, чтобы помогли их родителям?
Александр Румак:
Будут приняты и такие заявки. Многие пожилые люди проживают одни, потому что дети уехали в другие города и страны, поэтому помощь будет оказана даже если кто-то обратится для того, чтобы вот такому пожилому человеку нужна помощь. Конечно, мы выясним про этого пожилого человека и с ним свяжемся, если он подтвердит необходимость оказания такой помощи, он ее получит.
Кто будет оказывать помощь?
Александр Румак:
Действительно, в настоящее время у нас 95 тысяч пожилых людей получают социальные услуги на дому, из них 25 тысяч – это одинокие люди и такую помощь им оказывают социальные работники для того, чтобы удовлетворить заявки других пожилых людей. В этой работе примут специалисты по социальной работе центров, а также представители Белорусского общества Красного Креста – волонтеры.
Центры социального обслуживания населения будут выступать координаторами этой работы у себя в регионе, именно они должны будут собирать заявки и организованно направлять людей на оказание помощи. Это также и в целях профилактики для того, чтобы никто из пожилых людей не стал жертвой и не совсем добросовестных людей, которые, к сожалению, как средства массовой информации подтверждают, такие случаи есть в настоящее время. Поэтому когда будет получена заявка, с пожилым человеком свяжутся представители территориального центра социального обслуживания и уточнят с ним время, когда к нему придут, и фамилию, имя, отчество человека, который придет для того, чтобы оказать необходимое содействие такому человеку.