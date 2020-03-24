Алейникова о новой лаборатории: «Позволяет использовать наш иммунитет для борьбы со злокачественными образованиями»

Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В прошлом году в вашем центре открылась новая ультрасовременная лаборатория.
Алейникова о РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Мы всегда были под патронажем Президента»
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Это молекулярная лаборатория. Но она позволяет использовать наш собственный иммунитет, клетки иммунитета, их генномодифицируя, использовать для борьбы со злокачественными образованиями. У вас самих. Вся ситуация заключается в том, что ведь в нас самих заложена борьба со злокачественными клетками, то есть борьба со злом – с раком. Это наши клетки иммунитета, так называемые Т-лимфоциты. Т-лимфоциты – вообще, это клетки защиты. Благодаря им мы защищены от вирусов, от бактерий, от всего чужого. Они распознают чужое на самом раннем уровне и сразу начинают бороться, и поэтому мы, так сказать, не умираем. Во всяком случае, мы преодолеваем все наши болезни тем или иным способом, немножко помогая себе медикаментозно. Но иммунитет здесь играет не последнюю роль.
А вот в случае рака клетки иммунитета – Т-клетки – они перестают видеть эту опухоль. То есть для них опухолевые клетки – они другие, но они «наши», и они их не видят. И поэтому она себе спокойненько развивается, эта опухоль, а наши клетки иммунитета, так называемый противоопухолевый иммунитет, он минимизируется, он не работает. И задача, это самое современное, что сейчас делается, – эти клетки иммунитета, таким образом изменить их геном, чтобы они видели вот эти злокачественные клетки.