Алейникова о новой лаборатории: «Позволяет использовать наш иммунитет для борьбы со злокачественными образованиями»

Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В прошлом году в вашем центре открылась новая ультрасовременная лаборатория.

Алейникова о РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Мы всегда были под патронажем Президента»

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Это молекулярная лаборатория. Но она позволяет использовать наш собственный иммунитет, клетки иммунитета, их генномодифицируя, использовать для борьбы со злокачественными образованиями. У вас самих. Вся ситуация заключается в том, что ведь в нас самих заложена борьба со злокачественными клетками, то есть борьба со злом – с раком. Это наши клетки иммунитета, так называемые Т-лимфоциты. Т-лимфоциты – вообще, это клетки защиты. Благодаря им мы защищены от вирусов, от бактерий, от всего чужого. Они распознают чужое на самом раннем уровне и сразу начинают бороться, и поэтому мы, так сказать, не умираем. Во всяком случае, мы преодолеваем все наши болезни тем или иным способом, немножко помогая себе медикаментозно. Но иммунитет здесь играет не последнюю роль.