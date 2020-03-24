Выписки выдают в электронном формате, а врачи выезжают на дом для осмотра. Что сейчас происходит в поликлиниках

Ольга Есманчик, главный врач УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»: Сегодня, кроме тех мер, которые вы уже назвали, в системе здравоохранения ограничена плановая госпитализация и, соответственно, вместе с тем, ограничено еще и выполнение плановых обследований пациентов, которые были назначены в рамках диспансеризации при предыдущих посещениях врача. В случае обращения пациента с хроническими заболеваниями, в случае необходимости выписки рецептов у врача, пациенту рекомендуется не обращаться в поликлинику, а позвонив по телефону либо в стол справок, либо в колл-центр учреждения, сорганизовать выписку рецептов через медицинский персонал, а сам по себе рецепт будет доставлен волонтером либо медицинской сестрой, либо помощником врача.

Что делать, если проснулся и почувствовал себя не очень хорошо?

Ольга Есманчик:

В случае плохого самочувствия наши пациенты, в первую очередь, мы акцентируем внимание на то, что они не посещают поликлиники, вызывают врача на дом, позвонив в регистратуру. Медицинский регистратор проведет опрос и если, все-таки, у пациента было посещение в эпидемиологически неблагополучные страны либо пациент находился в контакте с пациентом, у которого подтвержден вариант коронавирусной инфекции, либо он находится под наблюдением, соответственно, вызов врача будет осуществляться на дом, но в первую очередь, рекомендуется сразу же вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Если у пациента все благополучно, то, соответственно, врач подойдет в пациенту в течение рабочего дня. При этом записываются все контактные данные пациента и медицинский работник связывается с пациентом.

Что нужно знать тем, у кого какие-то хронические заболевания? Как сегодня попасть к врачу-специалисту?

Ольга Есманчик:

На прием к врачу-специалисту мы пытаемся ограничить тоже записи, потому что, все-таки, плановые осмотры должны проходить на дому. Поэтому если пациенту нужен осмотр врача-хирурга либо невролога, в первую очередь, мы уточняем причину, иногда пациент говорит, что ему нужно выписать рецепт, который врач назначал, тогда мы возвращаемся к предыдущему алгоритму. Если необходима консультация врача-специалиста, то мы согласовываем с пациентом осмотр на дому, и выходит врач общей практики либо врач-специалист комбинирует и ездит на эти визиты домой. В каждой организации здравоохранения руководитель, в зависимости от кадровой укомплектованности и количества обращений, имеет полное право сегодня пересмотреть организацию приема и того же врача-специалиста направить на дом на машине и выполнить сразу несколько визитов, чем это делается обычно.

Если не удается ограничиться просто общением по телефону либо в какой-то электронной форме, допустим, нужно сделать снимок?

Ольга Есманчик:

Все-таки, если это плановое исследование, мы рекомендуем отнести его на более поздний промежуток времени: на лето либо осень этого года, а если есть в этом большая необходимость, то, соответственно, пациенту рекомендуем соблюдать все меры предосторожности: надеть маску, посетить учреждение здравоохранения и выполнить данный вид исследования. Мы развесили дополнительные дозаторы с антисептическими средствами на входе в учреждение, в регистратуре, в холлах поликлиники, плюс еще в санитарных комнатах для того, чтобы пациенты имели возможность обработать свои руки антисептиком. Дополнительно для пациентов с температурой выделен в каждом учреждении отдельный вход, а здоровые пациенты или которые нуждаются в каком-то плановом осмотре идут через основной вход в учреждение. Мы стараемся минимизировать контакты с пациентами с повышенной температурой.