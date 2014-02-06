Электронные медицинские карты заменили бумажные в 29-ой минской поликлинике

Новости Беларуси. Еще одно новшество, правда, уже в медицинской сфере. В 29-ой поликлинике на смену бумажным пришли электронные медицинские карты. Результаты исследований, диагнозы и даты приемов будут хранится в памяти компьютера. Достаточно нескольких кликов мышкой и доктор сможет просмотреть всю историю болезней пациента.

Теперь у врачей минимум бумажной работы и максимум времени на осмотр пациентов. Планируется, что к 2015 году электронные медкарты появятся во всех медучреждениях столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раиса Званец, главный врач УЗ «29-я городская коликлиника»:

Возможности этой программы – не только удобство для врача и уменьшение времени на писанину, а большей части пациенту для осмотра, для беседы. В принципе, это еще и функция контроля: качественно ли осматривался пациент. Я могу со своего компьютера войти в эту карточку амбулаторную на пациента и врача и посмотреть как в принципе он вел прием.