Медицинское переоснащение в Крупской районной больнице

Новости Беларуси. Медицинское переоснащение затронуло Крупскую районную больницу.

Здесь приобрели полный комплект высокоточной техники для кардиологии, реанимации, лабораторных исследований.

Благодаря современному оборудованию, врачи получили возможность более качественно проводить диагностику и лечение пациентов. При этом на расстоянии.

Так, новые теле-, электрокардиографы могут не только считывать информацию, но и передавать ее за несколько десятков километров.

Таким образом, при спорных диагнозах сразу несколько медиков могут принять общее, правильное решение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Леонид Ивец, главный врач Крупской районной больницы:

В планах продолжить закупку оборудования. Дальнейшая замена функциональных коек в реанимации, замена коек, тоже функциональных, травматологических, в отделении хирургии, мебель больничную, закупка мониторов слежения за пациентами, эндоскопического оборудования — это фиброгастроскопов, цистоскопов, бронхоскопов. Это дает, в общем-то, в первую очередь для врачей помощь в диагностике заболеваний. Пациентам не надо ради этих видов исследования ездить в Минск.