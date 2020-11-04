В Минздраве рассказали, как в Беларуси подготовились ко второй волне коронавируса

Новости Беларуси. Система здравоохранения Беларуси полностью готова к вызовам второй волны COVID-19. Медики областей и Минска обсудили, как будут работать в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сезонному подъему заболеваний в стране начали готовиться заранее. Особое внимание специалисты уделили ключевым моментам. Расширена сеть точек подачи кислорода для респираторной поддержки пациентов, закуплены дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, создан запас лекарств, СИЗов и антисептиков.

Кроме того, в больницах обеспечен достаточный коечный фонд, где требуется, он перепрофилирован для оказания помощи заразившимся коронавирусом. Среди необходимых мер также формирование мобильных бригад, которые работают непосредственно с COVID-инфицированными и теми, кто с ними контактировал.