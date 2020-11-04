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В Минздраве рассказали, как в Беларуси подготовились ко второй волне коронавируса

04 ноября 2020 06:29
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Новости Беларуси. Система здравоохранения Беларуси полностью готова к вызовам второй волны COVID-19. Медики областей и Минска обсудили, как будут работать в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минздраве рассказали, как в Беларуси подготовились ко второй волне коронавируса-1

К сезонному подъему заболеваний в стране начали готовиться заранее. Особое внимание специалисты уделили ключевым моментам. Расширена сеть точек подачи кислорода для респираторной поддержки пациентов, закуплены дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, создан запас лекарств, СИЗов и антисептиков.  

Кроме того, в больницах обеспечен достаточный коечный фонд, где требуется, он перепрофилирован для оказания помощи заразившимся коронавирусом. Среди необходимых мер также формирование мобильных бригад, которые работают непосредственно с COVID-инфицированными и теми, кто с ними контактировал.  

В Минздраве рассказали, как в Беларуси подготовились ко второй волне коронавируса-4

Еще одно важное направление – долечивание и реабилитация. Ведение пациентов после выздоровления – весомый аргумент белорусских медиков в борьбе с дальнейшим распространением опасного заболевания.  

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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