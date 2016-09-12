Светлана Кашицкая, врач-диетолог: Ешьте отварной или запеченный картофель холодным!

Часто слышу, что картофель – сплошной крахмал и он крайне редко встречается в составе диет. Какие блюда вы посоветуете готовить из картофеля, чтобы от него не было вреда?

Светлана Кашицкая, врач-диетолог:

Все белорусы любят картошку. Принято считать, что картофель – очень тяжёлая пища. На 100 грамм продукта приходится 80 килокалорий, что в 2 раза превосходит калорийность моркови и свёклы, и в 3 раза калорийней капусты и кабачков. Но зато картофельный белок прекрасно сбалансирован по составу аминокислот, если сравнить с белком яиц и молока. В его клубнях содержится целая гамма полезных веществ и микроэлементов. Съедая в день 300 грамм картофеля, человек полностью удовлетворит потребность организма в фосфоре и калии, которые крайне необходимы для хорошей работы сердца. А клетчатка, содержащаяся в клубнях, – отлично усвоится организмом и не будет раздражать стенки кишечника и желудка. Поэтому картофель можно употреблять даже при язвенной болезни и гастрите.

Картофельный крахмал обладает антислеротическими свойствами и снижает уровень холестерина в печени и крови.

Чтобы сохранить наибольшее количество тех витаминов, которые содержатся в картошке, при варке картофель кладите не в холодную воду, а обязательно в воду, которая уже закипела. Наилучший способ приготовления в плане полезных свойств, – это запекание картофеля в фольге при высокой температуре. Например, в духовке.

Чтобы сохранить значительную часть полезных веществ, которые есть в картофеле, необходимо правильно его готовить.

1. Заливайте картофель небольшим количеством воды.

2. Не допускайте сильного кипения на большом огне.

3. Не варите картофель при открытой крышке. Лучше оставлять небольшое отверстие для выхода пара и держать кастрюлю на маленьком огне.

4. Не храните очищенный картофель в холодной воде более 20 минут. Иначе значительная часть полезных веществ останется в жидкости.

Так, как белорусы употребляют картофель в большом количестве, и это часто приводит к набору лишнего веса при неправильном приготовлении, – ешьте отварной или запеченный картофель холодным, потому что при приготовлении картофеля происходит процесс желатинизации, который позволяет лучше переваривать этот продукт.

Но клеточная структура охлаждённой картошки приобретает более прочные формы и становится нерастворимым крахмалом, который долго будет перевариваться и очень полезен для регулировки работы кишечника.