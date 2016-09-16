Эстетические процедуры: опасность переухоженности кожи, или как не превратить своё лицо в «pillow face»?

Красота – это 10% генетики и 90% упорного труда. Так считает популярная певица, актриса и телеведущая Виктория Бэкхем. Но эти усилия нередко дают обратные результаты. У американцев по этому поводу даже существует специальный термин «pillow face», что означает «лицо-подушка».

Такое никогда не случится с вашим лицом если вы правильно подберёте косметические процедуры и средства по уходу за ним.

Бесспорно, ухаживать за собой необходимо, ведь идеальной кожей может похвастаться не каждая женщина. Стоит только чуть-чуть «переборщить», и ваши старания сыграют с вами злую шутку.

Эффект «переухоженности» возникает при злоупотреблениями косметическими процедурами при отсутствии проблем с кожей. В результате – кожа перестаёт отвечать на стимулирующие процедуры, а главное – ускоряются темпы естественного биологического старения.

В 21 веке «культ молодости» настолько «захватил» мир, что первые уколы ботексов с целью профилактики, девушки делают чуть ли не в старших классах школы.

Даже безопасный, на первый взгляд, уход за кожей – массаж – и тот требует индивидуального подхода.

Современная «бьюти-индустрия», конечно, обладает очень широкими возможностями. Но помните, ничто так не способно сохранить нашу молодость, как полноценный сон, правильный рацион и положительные эмоции.