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Как только почувствовали, что стала влажной, обязательно смените на новую. Как правильно носить маски в жару

26 июня 2020 08:18
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Градус за окном зашкаливает, утомленные солнцем белорусы все реже вспоминают о мерах предосторожности. Но жара – не повод расслабляться, откладывать маски и перчатки в долгий ящик еще слишком рано.

Как только почувствовали, что стала влажной, обязательно смените на новую. Как правильно носить маски в жару-1

Юлия Самусенко, корреспондент:
Отдавать предпочтение врачи рекомендуют марлевым повязкам или медицинским маскам. В таком случае комфорт и защита вам обеспечены.

Как только почувствовали, что стала влажной, обязательно смените на новую. Как правильно носить маски в жару-4

Выбирать средство защиты лучше всего из светлого материала: так дышать будет намного легче. Следите за тем, чтобы маска плотно прилегала к лицу, но не туго. Между тканью и ртом обязательно должно быть пространство. Носить маску на улице не нужно, а вот в общественных местах о средствах защиты забывать не стоит. Как только почувствовали, что повязка стала влажной, обязательно смените ее на новую.

Как только почувствовали, что стала влажной, обязательно смените на новую. Как правильно носить маски в жару-7

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья:
Маска должна быть индивидуальная, она должна находиться в закрытом целлофановом пакете для того, чтобы минимизировать воздействие посторонних неких частиц. Прежде чем надеть чистую маску, мы обязательно антисептическим средством обрабатываем наши руки. Далее мы с вами аккуратно достаем за резиночки маску. Маска надевается белой стороной к себе и за вот эти свободные края прикладываем к лицу.

Как только почувствовали, что стала влажной, обязательно смените на новую. Как правильно носить маски в жару-10

Яркий макияж и маска – несовместимы. Тональный крем оставляет следы на ткани, а это снижает ее защитные свойства. Из-за жары чудо-средство также может забиваться в поры и провоцировать воспаление. В этой ситуации красоток выручит обычный солнцезащитный крем для лица, термальная вода или тональный флюид. Чтобы подружиться с маской, текстура любых средств для лица должна быть легкой. 

Снежана Кавриго:
Маска бывает медицинская или тканевая. По тканевой лучше использовать натуральные ткани, по медицинской, она, конечно, более плотная, эта маска подходит людям, которые заболели или ухаживают за больным, и медицинским сотрудникам. Маска меняется: и многоразовая, и одноразовая через 2-3 часа.

Как только почувствовали, что стала влажной, обязательно смените на новую. Как правильно носить маски в жару-13

И помните, никакие маски, перчатки или очки не уберегут от вируса, если человек будет пренебрегать простыми правилами гигиены. Самое главное – соблюдать дистанцию полтора-два метра, поддерживать чистоту рук и поверхностей, с которыми постоянно соприкасаетесь. Берегите себя и будьте здоровы!

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