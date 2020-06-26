Как только почувствовали, что стала влажной, обязательно смените на новую. Как правильно носить маски в жару

Градус за окном зашкаливает, утомленные солнцем белорусы все реже вспоминают о мерах предосторожности. Но жара – не повод расслабляться, откладывать маски и перчатки в долгий ящик еще слишком рано.

Выбирать средство защиты лучше всего из светлого материала: так дышать будет намного легче. Следите за тем, чтобы маска плотно прилегала к лицу, но не туго. Между тканью и ртом обязательно должно быть пространство. Носить маску на улице не нужно, а вот в общественных местах о средствах защиты забывать не стоит. Как только почувствовали, что повязка стала влажной, обязательно смените ее на новую.

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья: Маска должна быть индивидуальная, она должна находиться в закрытом целлофановом пакете для того, чтобы минимизировать воздействие посторонних неких частиц. Прежде чем надеть чистую маску, мы обязательно антисептическим средством обрабатываем наши руки. Далее мы с вами аккуратно достаем за резиночки маску. Маска надевается белой стороной к себе и за вот эти свободные края прикладываем к лицу.

Яркий макияж и маска – несовместимы. Тональный крем оставляет следы на ткани, а это снижает ее защитные свойства. Из-за жары чудо-средство также может забиваться в поры и провоцировать воспаление. В этой ситуации красоток выручит обычный солнцезащитный крем для лица, термальная вода или тональный флюид. Чтобы подружиться с маской, текстура любых средств для лица должна быть легкой.

Снежана Кавриго:

Маска бывает медицинская или тканевая. По тканевой лучше использовать натуральные ткани, по медицинской, она, конечно, более плотная, эта маска подходит людям, которые заболели или ухаживают за больным, и медицинским сотрудникам. Маска меняется: и многоразовая, и одноразовая через 2-3 часа.