Прямой эфир

Что нужно пить, чтобы утолить жажду? 4 эффективных варианта

23 июня 2020 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сейчас надо обязательно соблюдать питьевой режим, многие пьют разные жидкости в эту пору года. Какая лучше жидкость утоляет жажду и наименее опасна для здоровья, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары

Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Что касается потребности организма в воде, то это порядка 30 мл на 1 кг тела. Безусловно, необходимо учитывать индивидуальные особенности, занятия спортом, род деятельности. Предпочтение следует отдавать обычной питьевой воде гарантированного качества. Можно использовать теплый чай, морсы, минеральную воду. Следует обратить внимание, что при поездках на дачу, собираясь на загородный отдых, необходимо запастись бутилированной водой гарантированного качества, чтобы ваш отдых прошел благополучно.

# Здоровье # Здоровье # Екатерина Хомченко # Фотофакт # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Выбираем фрукты правильно. На что стоит обратить внимание и как их обрабатывать
23 июня 2020 10:27

Выбираем фрукты правильно. На что стоит обратить внимание и как их обрабатывать

«Как бы безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определённых условиях». Какие продукты не стоит есть в жару
23 июня 2020 10:27

«Как бы безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определённых условиях». Какие продукты не стоит есть в жару

Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары
23 июня 2020 09:57

Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары