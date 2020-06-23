Прямой эфир

Выбираем фрукты правильно. На что стоит обратить внимание и как их обрабатывать

23 июня 2020 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как выбирать фрукты, на что стоит обратить внимание, и как их обрабатывать, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары

Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Следует отдавать предпочтение сезонным фруктам, уделять внимание их качеству, т. е. на фруктах и овощах не должны быть признаки порчи и гнили. Что же касается обработки, то достаточно простой обработки под проточной водой, тщательно промыть с мылом. Я бы еще хотела остановиться на овощах, фруктах и зелени, необходимо тоже тщательно промывать под проточной водой и можно также ошпаривать, так называемое бланширование.

# Здоровое питание # Здоровье # Екатерина Хомченко # Фотофакт # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
«Как бы безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определённых условиях». Какие продукты не стоит есть в жару
23 июня 2020 10:27

«Как бы безопасно он не был приготовлен, должен храниться при определённых условиях». Какие продукты не стоит есть в жару

Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары
23 июня 2020 09:57

Почему хранение в холодильнике не всегда безопасно? Как уберечь продукты от жары

Сколько нужно пить воды и как ещё поддержать организм в жару
23 июня 2020 08:09

Сколько нужно пить воды и как ещё поддержать организм в жару