Как проверяют продукцию на наличие ГМО в Беларуси?

За последние семь десятков лет население Земли увеличилось втрое. Гигантский скачок заметен даже по меркам прошлого года – плюс 92 миллиона. Эта цифра, впрочем, продолжает расти ежесекундно. Вместе с ней на планете бьют рекорды и показатели голодающих: сегодня в этих списках уже каждый седьмой.

Галина Мозгова, руководитель Национального координационного центра биобезопасности Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

ГМО – это аббревиатура: генетически модифицированные организмы, которые получены методами генетической инженерии. Так называемый прирост населения с недавних пор зафиксирован и в Беларуси. Да и маркировка с кричащей аббревиатурой на упаковках в супермаркетах уже не редкость. Вот только что она на деле означает и как относится к ГМО-еде понимает, как оказалось, далеко не каждый.

Марта Марудова, диетолог:

ГМО в продуктах питания используются не так давно и нужно несколько десятков лет, чтобы понять: опасно это для организма или нет. Уже сейчас в мировом обороте – полтысячи так называемых одобренных ГМ-линий. В странах ЕЭС их свыше 20-ти – каждая такая разработка успела пройти и токсикологические, и аллергологические, и экологические тесты. Но если одни производители вовсю используют наработки учёных, другие – тратятся на исследования, чтобы доказать отсутствие добавок. Замкнутый круг бешеной борьбы за кошельки покупателей.





Владислав Боев, корреспондент:

Сейчас я подготавливаю реакционную смесь для детекции ГМО. В мои руки пробирка попала исключительно для демонстрации эксперимента.

Благодаря многоступенчатой методике на последнем этапе результат визуализируется в виде такого графика. Наш опыт показал, что в данном образце ГМО не обнаружено.

Доказанный факт: овощи и фрукты с искусственным геном растут быстрее. Они устойчивы к насекомым и дольше хранятся. В той же Японии уверены: в современных реалиях без ГМО обойтись нельзя. С другой стороны, существует Берлинский манифест, подписанный Швейцарией, Польшей, Грецией. Эти и другие европейские страны считаются зонами свободными от ГМО. Причина таких полярных позиций очевидна – разногласия в научно-медицинской среде. Галина Мозгова:

Существуют специальные стандартные процедуры, как проводить эти тесты и, если они проведены, и такой организм высвобожден, конечно же, он не влияет на здоровье человека.

Марта Марудова:

С точки зрения здоровья лучше лишний раз перестраховаться, чем что-то недосмотреть. Поэтому, если мы говорим о группах риска, то это дети, это пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями. Безусловно, лучше от таких продуктов питания воздержаться.

Маркировка продуктов с ГМО в самое ближайшее время станет заметнее. До новой редакции документа, в странах ЕАЭС эти сведения, как правило, указывались мелким шрифтом и в самом неприметном месте. Именно потому аббревиатуры ГМП – «генетически модифицированная продукция» или ППГ – «продукция, полученная из генно-модифицированных организмов» часто ускользали даже от самых пытливых глаз. Людмила Скорина, начальник отдела технического нормирования и стандартизации пищевой и сельскохозяйственной продукции БЕЛГИСС:

Наряду со знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС, должен наносится знак «ГМО». Данный знак должен иметь одинаковую форму и размеры, как знак ЕАЭС. Это позволит потребителю более осознанно подходить к выбору продукции, содержащей ГМО.