Как адаптироваться после декретного отпуска
2,5 года назад Елена сменила рабочие документы на подгузники. Время в декретном отпуске пролетело, а с ним и ощущение себя «деловой леди».
Елена Шабельянова, мама в декрете:
До декрета я работала бухгалтером в крупной компании и сейчас уже заканчивается декрет, выходить нужно на работу и очень волнительно, что навыки немного потеряны и непонятно, как все это успевать, как продолжать быть компетентным специалистом, как успевать с ребенком.
Переключение социальных ролей пугает большинство молодых мам. Уход в тень семейных подмостков рождает чувство вины и еще целый набор саморазрушающих эмоций.
Марина Прохорова, психолог:
За эти 3 года вне работы женщина, конечно, теряет некий вес на профессиональном рынке труда. Может начаться даже депрессия, сложно снова как-то себя организовать, сложно заставить себя просыпаться утром в одно и то же время. Это требует включённости, внимания, инициативности и активности.
А если к вышеперечисленному добавить смену руководства или коллектива, где снова придется завоевывать репутацию и доказывать свою профпригодность – стресс обеспечен. Поэтому так важно уделить особое внимание процессу адаптации.
Марина Прохорова:
Хорошо бы вспомнить о том, что нужно выходить на работу не в последний день. Стоит уже задуматься об этом где-то за полгода точно, что-то вспомнить из того, чем она занималась раньше.
Не лишним будет восстановить приятельские отношения с коллегами и заручится их поддержкой, провести мониторинг развития компании, узнать, чем сейчас живет ваш отдел. Перестраиваться на рабочие рельсы необходимо постепенно. И не стоит забывать, что любые перемены – это вопрос времени: в конечном итоге все обязательно войдет в привычное русло.
Марина Прохорова:
Каждая женщина все равно хочет чувствовать себя реализованным профессионалом. За это время любой человек может уже истосковаться по инициативности, по другому роду активности. Есть такое предвкушение что ли то того, что вот наконец начнется что-то новое.