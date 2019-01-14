Как адаптироваться после декретного отпуска

2,5 года назад Елена сменила рабочие документы на подгузники. Время в декретном отпуске пролетело, а с ним и ощущение себя «деловой леди». Елена Шабельянова, мама в декрете:

До декрета я работала бухгалтером в крупной компании и сейчас уже заканчивается декрет, выходить нужно на работу и очень волнительно, что навыки немного потеряны и непонятно, как все это успевать, как продолжать быть компетентным специалистом, как успевать с ребенком.

Переключение социальных ролей пугает большинство молодых мам. Уход в тень семейных подмостков рождает чувство вины и еще целый набор саморазрушающих эмоций. Марина Прохорова, психолог:

За эти 3 года вне работы женщина, конечно, теряет некий вес на профессиональном рынке труда. Может начаться даже депрессия, сложно снова как-то себя организовать, сложно заставить себя просыпаться утром в одно и то же время. Это требует включённости, внимания, инициативности и активности.

А если к вышеперечисленному добавить смену руководства или коллектива, где снова придется завоевывать репутацию и доказывать свою профпригодность – стресс обеспечен. Поэтому так важно уделить особое внимание процессу адаптации. Марина Прохорова:

Хорошо бы вспомнить о том, что нужно выходить на работу не в последний день. Стоит уже задуматься об этом где-то за полгода точно, что-то вспомнить из того, чем она занималась раньше.

Не лишним будет восстановить приятельские отношения с коллегами и заручится их поддержкой, провести мониторинг развития компании, узнать, чем сейчас живет ваш отдел. Перестраиваться на рабочие рельсы необходимо постепенно. И не стоит забывать, что любые перемены – это вопрос времени: в конечном итоге все обязательно войдет в привычное русло.