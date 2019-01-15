В Минске создана первая «Заботливая поликлиника»: в чем ее преимущества

Увеличить время работы с пациентами, избавиться от ненавистных очередей – ради этого и была создана первая в столице «Заботливая поликлиника» – пилотный проект на базе 30-ой городской клинической поликлиники. Изучив все отзывы и пожелания пациентов, в работу учреждения уже внесены первые изменения.

Инна Кисель, главный врач УЗ «30-я городская клиническая поликлиника»:

Регистратура будет организована по открытому принципу. Если сейчас у нас работают окошки, то будут установлены стойки администратора. Если пациент подошел, администратор с ним пообщается, а для пациентов, которым тяжело стоять, будут установлены стулья. Будут дополнительно разработаны указатели для того, чтобы пациент легко мог добраться до нужного места.





Чтобы было удобнее записаться на прием, было предусмотрено разделение потоков всех пациентов, которые обращаются в стол справок. Начал работать контакт-центр на четыре рабочих места, куда поступают все телефонные звонки. Таким образом, человек, пришедший лично, проводит меньше времени у окошка и сиюминутно получает нужную ему информацию в регистратуре. Также в рамках проекта «Заботливая поликлиника» было введено 8 дополнительных кабинетов врача общей практики.

Марина Пацикалик, врач-терапевт (заведующий отделением) УЗ «30-я городская клиническая поликлиника»:

Врач общей практики в отличие от участкового врача оказывает медицинскую помощь не только в области терапии, а также в области неврологии, эндокринологии. Работает в команде, непосредственным руководителем и координатором, которой является. В команду входят помощник врача и медицинская сестра общей врачебной практики.

Помощник врача наблюдает за пациентами с факторами риска, выписывает рецепты, а медсестра помогает вести осмотр с использованием необходимого оборудования. К слову, в каждом таком кабинете его предостаточно, например, неврологические молоточки, портативный аппарат ЭКГ. А для домашних визитов предусмотрена специальная сумка-укладка с лекарствами и глюкометром.