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В Минске создана первая «Заботливая поликлиника»: в чем ее преимущества

15 января 2019 08:31
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Увеличить время работы с пациентами, избавиться от ненавистных очередей – ради этого и была создана первая в столице «Заботливая поликлиника» – пилотный проект на базе 30-ой городской клинической поликлиники. Изучив все отзывы и пожелания пациентов, в работу учреждения уже внесены первые изменения.   

В Минске создана первая «Заботливая поликлиника»: в чем ее преимущества-1

Инна Кисель, главный врач УЗ «30-я городская клиническая поликлиника»:   
Регистратура будет организована по открытому принципу. Если сейчас у нас работают окошки, то будут установлены стойки администратора. Если пациент подошел, администратор с ним пообщается, а для пациентов, которым тяжело стоять, будут установлены стулья. Будут дополнительно разработаны указатели для того, чтобы пациент легко мог добраться до нужного места.   

В Минске создана первая «Заботливая поликлиника»: в чем ее преимущества-4



Чтобы было удобнее записаться на прием, было предусмотрено разделение потоков всех пациентов, которые обращаются в стол справок. Начал работать контакт-центр на четыре рабочих места, куда поступают все телефонные звонки. Таким образом, человек, пришедший лично, проводит меньше времени у окошка и сиюминутно получает нужную ему информацию в регистратуре. Также в рамках проекта «Заботливая поликлиника» было введено 8 дополнительных кабинетов врача общей практики.   

В Минске создана первая «Заботливая поликлиника»: в чем ее преимущества-6

Марина Пацикалик, врач-терапевт (заведующий отделением) УЗ «30-я городская клиническая поликлиника»:
Врач общей практики в отличие от участкового врача оказывает медицинскую помощь не только в области терапии, а также в области неврологии, эндокринологии. Работает в команде, непосредственным руководителем и координатором, которой является. В команду входят помощник врача и медицинская сестра общей врачебной практики.  

В Минске создана первая «Заботливая поликлиника»: в чем ее преимущества-9

Помощник врача наблюдает за пациентами с факторами риска, выписывает рецепты, а медсестра помогает вести осмотр с использованием необходимого оборудования. К слову, в каждом таком кабинете его предостаточно, например, неврологические молоточки, портативный аппарат ЭКГ. А для домашних визитов предусмотрена специальная сумка-укладка с лекарствами и глюкометром.   

В Минске создана первая «Заботливая поликлиника»: в чем ее преимущества-12

Виолетта Таран, врач общей практики УЗ «30-я городская клиническая поликлиника»:   
Отоскоп используется для профилактического осмотра, а также для диагностики заболеваний лор-органов, аппарат пикфлоуметр для измерения пиковой скорости выдоха. Он используется для диагностики заболеваний верхних дыхательных путей, а также оценки степени тяжести и контроля пациента с бронхиальной астмой.    

В Минске создана первая «Заботливая поликлиника»: в чем ее преимущества-15

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