Елена Богдан: в течение последних нескольких дней ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев заражения

Сейчас в стране зарегистрирован 3 281 случай заражения. Из общего числа госпитализированы более 2 400 человек. У остальных заболевание протекает в легкой форме, они проходят лечение амбулаторно. В поддержке искусственной вентиляции легких нуждаются 57 пациентов. Это при том, что в стране есть более 2 000 тысяч аппаратов ИВЛ.

Прозвучали некоторые цифры: на протяжении двух-трех недель мы видим увеличение новых случаев до 300-400 в сутки.

Новости Беларуси. Минздрав продолжает онлайн-общение с белорусами. 14 апреля представители ведомства ответили на очередные вопросы граждан в формате онлайн-стрима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

С момента регистрации первого случая на сегодняшний момент на восемь часов утра в Республике Беларусь зарегистрирован 3 281 случай. В течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев, порядка 340-360 в сутки. Мы ожидаем, что еще такая у нас ситуация продлится около двух-трех недель.

Мы принимаем все меры для того, чтобы не допустить стремительного лавинообразного роста, и все-таки этот период подъема COVID-инфекции пройти полого.