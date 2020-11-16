«Если открыт нос, то смысла вообще нет». Как правильно носить медицинскую маску

Под надежной защитой. Сохранить иммунитет и обойти недуги стороной поможет медицинская маска, уверены врачи. Поскольку основной путь распространения респираторных инфекций воздушно-капельный, маска становится своеобразным барьером, а значит главным союзником в борьбе с вирусами, но только в том случае, если носят ее с соблюдением всех необходимых правил.

Валентина Ковш, врач-терапевт:

Обрабатывать саму маску не стоит. Нужно чаще обрабатывать руки, должен быть спиртосодержащий антисептик или банальное мыло с водой. Лучше обработать руки, взять маску, надеть ее, ни к чему другому не прикасаясь. Утилизация через 2 часа, т. е. маска не бесконечно долго носится.

У «правильной» маски в верхней части располагается гибкая металлическая вставка, которая позволяет плотно прижать ее верхнюю часть к переносице. Лицевой, внешней стороной считается та, которая ярче.

Валентина Ковш:

Если открыт нос, то смысла в маске вообще нет. Естественно, маска должна быть подобрана по размеру, она должна быть комфортной – это очень важно, чтобы не болели голова, уши и было спокойное дыхание.

Всех цветов радуги, с яркими принтами и нашивками многоразовые маски из текстиля в этом году несомненно стали главной частью гардероба всех модников мира. Но как сделать так, чтобы красота все-таки не требовала жертв?

Валентина Ковш:

Маска снимается, ложится обязательно в герметичный мешок, мешок закрывается, она не бросается вместе с остальным бельем, и она должна обязательно обрабатываться в горячей воде. Горячая вода предусматривает не менее 60 градусов. Обязательно проглаживается и снова ложится в чистый герметичный мешок. Если вы идете на работу, у вас должно быть несколько масок, каждая в отдельном мешке.

И хоть тканевые маски при соблюдении всех необходимых условий можно использовать повторно, как и одноразовые их следует менять каждые два часа.

Валентина Ковш:

Ваше дыхание имеет влажную составляющую, маска становится влажной, вы уже дышите испарениями. Вы можете быть и сами бессимптомным носителем, вы можете сами себя же заражать.