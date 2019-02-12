Как правильно питаться, чтобы замедлить процесс старения

Несмотря на то, что сегодня главные тренды – естественность и натуральность, ни одна женщина не станет выпячивать морщины и дряблую кожу в угоду моде. На какие только ухищрения не идёт прекрасная половина человечества, чтобы избавиться от свидетельства прожитых лет: горы косметических средств, уколы красоты, нетрадиционная медицина и банальная маскировка мейкапом. Однако, немногие знают: замедлить процесс старения организма, в целом, и кожи лица, в частности, можно правильным питанием.

Виктория Болбат, диетолог:

Когда мы неправильно питаемся, тело недополучает всех тех полезных питательных элементов и веществ, которые нужны для правильного деления клеток, для правильной регенерации клеток, для нормального синтеза коллагеновых и эластиновых волокон в соединительной ткани, чтобы не появлялись морщины.

Обмен веществ играет ключевую роль в сохранении молодости. Ведь старение организма, в первую очередь, обусловлено тем, что клетки перестают делиться. Виктория Болбат:

Деление клеток – это генетически связано с наличием теломер на концах хромосом. И как только теломера исчезает, клетка прекращает делиться. Для того, чтобы нам сохранить длину этой теломеры как можно дольше, нужно предохранять наше тело и наш организм от воздействия вредных факторов окружающей среды, в том числе от воздействия свободных радикалов.

Свободные радикалы – это неустойчивые атомы, которые повреждают вещества, необходимые клетке для нормального функционирования. Снизить их урон призваны антиоксиданты. Главное знать, где их содержится в достаточном количестве. Виктория Болбат:

Больше всего антиоксидантов содержится в растительной пище. Это фрукты, сухофрукты, зелень, орехи, семечки, бобовые, злаки, какао, имбирь. Много антиоксидантов в чае, особенно в зелёном, в белом.