Существует мнение о том, что человек, бросающий курить, постоянно испытывает голод. И это действительно так. Как питаться, когда бросаешь курить, чтобы не набрать лишний вес?

Способность организма курящего человека поддерживать низкий вес обусловлено влиянием следующих факторов: повышение метаболизма.

Исследование показывает, что никотин из табака способен на постоянной основе усиливать частоту сердечных сокращений и скорость обменных процессов в организме, что позволяет дополнительно сжигать человеку порядка 100-250 калорий в течении 1 дня. После отказа от этой вредной привычки отмечаются некоторые замедления метаболизма, время восстановления которого может занять несколько недель.

Курящий человек часто избегает перекусов между основными блюдами или вообще пропускает один из базовых, основных приёмов пищи по причине того, что никотин является сильным стимулятором, который ограничивает выброс гормона инсулина, заставляя печень активно высвобождать гликоген, тем самым повышая уровень глюкозы в крови и подавляя аппетит.

Употребление калорийных сладостей и влияние на организм никотина вызывает одну и ту же общую химическую реакцию в головном мозге в виде увеличения уровня адреналина – гормона благополучия, связанным с ощущением удовольствия, который сжигает жиры, а также гормона серотонина, уменьшение концентрации которого приводит к развитию раздражительности и капризности.