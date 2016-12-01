Прямой эфир

1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом: На что следует обратить внимание?

01 декабря 2016 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О СПИДе известно уже 35 лет. Многие знают меры профилактики на зубок, но тем не менее количество заболевших увеличивается с каждым годом.  С чем это связано?

Людмила Наройчик, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра  гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.  

Мы говорим об этом давно, но проблема есть. В Республике Беларусь на сегодняшний день официально зарегистрировано около 17 тысяч  ВИЧ-инфицированных людей. Проблема есть, проблему надо решать. И для этого очень много делается в Беларуси.

Во-первых, раз у нас появляются новые случаи заболевания, – это значит, что не все далеко знают, что такое ВИЧ-инфекция, ВИЧ-СПИД, меры профилактики. А, во-вторых, конечно, это говорит, что даже если и некоторые знают, то риски поведения существуют. Значит люди недостаточно ответственно относятся к себе, к своему здоровью, ведут рискованные формы поведения. Поэтому это и провоцирует рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Симптомы СПИДа могут быть разные. На что следует обратить внимание в первую очередь?

Давайте сразу будем различать понятия: «ВИЧ» и «СПИД». ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Ситуация, когда вирус проник в организм и когда он может долгое время находиться, человек может не чувствовать, не ощущать никаких симптомов.

Если говорить о СПИДе, то это синдром приобретённого иммунодефицита. То есть это уже финальная стадия ВИЧ-инфекции: когда вирус сделал своё дело, разрушил иммунитет.

Полное интервью  в видеоматериале.

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # ВИЧ/СПИД # Людмила Наройчик

Другие новости рубрики

Все новости
Так ли полезно «Не есть после 18:00» и почему специалисты рекомендуют есть за 3-4 часа до сна?
29 ноября 2016 09:39

Так ли полезно «Не есть после 18:00» и почему специалисты рекомендуют есть за 3-4 часа до сна?

Каши быстрого приготовления: польза и вред моментальных каш – стоит ли экономить время?
28 ноября 2016 10:03

Каши быстрого приготовления: польза и вред моментальных каш – стоит ли экономить время?

Секреты зимних пробежек вместе с тренером Владимиром Журавлевым
23 ноября 2016 09:39

Секреты зимних пробежек вместе с тренером Владимиром Журавлевым