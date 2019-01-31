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Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января

31 января 2019 14:38
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Новости Беларуси. Порядок оформления и выдачи больничных меняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, для родителей, чьи дети находятся в клинике не по месту жительства, к больничному добавят дополнительный день.

Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января-1

Врачи будут пользоваться бланками нового образца, но и прежде выпущенные пока будут действительны. Уточнена также информация, которую необходимо указывать при оформлении больничного, а также круг лиц, которым выдается документ. А вот неработающие граждане будут получать справку о временной нетрудоспособности.

Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января-4

Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января-6

Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
Расширен круг лиц, в отношении которых будет проводиться экспертиза временной нетрудоспособности и выдаваться, например, справка о временной нетрудоспособности. Люди, которые не трудоустроены и не стоят на учете в органах по труду и занятости соцзащиты, будут получать справку о временной нетрудоспособности. Также люди, ухаживающие за инвалидами 1-й группы на случай, если заболел тот человек, который официально оформлен по уходу за инвалидом, мы этим людям сможем выдавать справку о временной нетрудоспособности. Раньше этой нормы не было.

В перспективе листки нетрудоспособности станут электронными. В течение трёх лет Министерство здравоохранения Беларуси рассчитывает полностью перейти на электронный формат.

# Здоровье # Здоровье # Ирина Киреева # Фотофакт

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