Новые правила выдачи больничных: что изменится для белорусов с 31 января

Новости Беларуси. Порядок оформления и выдачи больничных меняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, для родителей, чьи дети находятся в клинике не по месту жительства, к больничному добавят дополнительный день .

Врачи будут пользоваться бланками нового образца , но и прежде выпущенные пока будут действительны. Уточнена также информация, которую необходимо указывать при оформлении больничного , а также круг лиц, которым выдается документ. А вот неработающие граждане будут получать справку о временной нетрудоспособности.

Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:

Расширен круг лиц, в отношении которых будет проводиться экспертиза временной нетрудоспособности и выдаваться, например, справка о временной нетрудоспособности. Люди, которые не трудоустроены и не стоят на учете в органах по труду и занятости соцзащиты, будут получать справку о временной нетрудоспособности. Также люди, ухаживающие за инвалидами 1-й группы на случай, если заболел тот человек, который официально оформлен по уходу за инвалидом, мы этим людям сможем выдавать справку о временной нетрудоспособности. Раньше этой нормы не было.



