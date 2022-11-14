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В Евросоюзе никак не могут поделить мигрантов

14 ноября 2022 19:58
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Страны Евросоюза спорят из-за мигрантов. Очередной скандал разразился между Францией и Италией. Как заявил представитель французского правительства, Рим не выполняет свои обязательства. Поэтому Париж отказывается принять 3 тысячи мигрантов, которые сейчас находятся на территории Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе никак не могут поделить мигрантов-1

В результате спора на франко-итальянской границе образовались длинные очереди из автомобилей. Миграционная политика Италии изменилась после прихода нового ультраправого правительства во главе с Джорджей Мелони. По ее словам, Италия больше не будет главным портом прибытия для нелегальных мигрантов. Потому что впоследствии другие страны Евросоюза отказываются их принимать вопреки соглашению о перераспределении.

# Беженцы # Джорджа Мелони # Фотофакт

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