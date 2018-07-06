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Как не бояться летать на самолете? Советы психолога

06 июля 2018 07:06
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Юлия Самусенко, корреспондент:
Уже начали планировать свой незабываемый отдых на берегу моря, тогда самое время узнать о погоде на жарких и самых популярных курортах. Жаркие страны так и манят, но что делать, если только мысль о предстоящем полете заставляет вздрагивать. Как преодолеть страх перед полетом на самолете?

Как преодолеть страх перед полетом на самолете? Почему у людей возникает аэрофобия? Какая погода на жарких и самых популярных курортах? Какая погода ожидается на эту неделю в Беларуси?

Подробности – в видеоматериале.

# Психология # Здоровье # Юлия Самусенко # Надежда Цыркун # Фотофакт # Погода в Беларуси

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