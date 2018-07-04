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Появятся ли в Беларуси электронные больничные?

04 июля 2018 11:55
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный специалист управления социального страхования и пенсий Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь Светлана Мацулева.

Появятся ли в Беларуси электронные больничные?

Светлана Мацулева, главный специалист управления социального страхования и пенсий Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь:
Мы работаем над этим. Мы считаем, что электронные листки нетрудоспособности – это, прежде всего, удобно и недорого для всех. Для самого гражданина удобно то, что физически не нужно нести листок нетрудоспособности своему работодателю, удобно тем, что не нужно беспокоиться, если вдруг утерян листок о нетрудоспособности или случайно испорчен. Кроме того, электронная передача информации – мгновенная. И если гражданин получил листок нетрудоспособности в электронном виде, то уже сразу информация поступает в заинтересованный орган, который назначит и выплатит ему пособие без потери времени.

Как работают в Фонде социальной защиты населения Республики Беларусь? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# общество # Здоровье # Светлана Мацулева # Фотофакт

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