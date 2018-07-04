Выбираем солнцезащитный крем. Как правильно его наносить?

Солнцезащитные кремы – атрибут не только заморских курортов. От беспощадного белорусского зноя тоже необходимо защищаться. Виктория Сикирицкая, дерматовенеролог:

Обыкновенная летняя одежда – она равна крему SPF с фактором защиты 7-8. То есть, даже летняя одежда пропускает ультрафиолет. По-хорошему, в любой солнечный день мы должны наносить SPF крем, то есть, с фильтром. Будь то открытые участки тела – лицо, руки, если мы там в шортах, юбках – ноги.

Выбирать солнцезащитный помощник по критерию «красивая баночка» точно не стоит. Виктория Сикирицкая:

У людей со светлой кожей нужен фактор защиты наиболее максимальный. То есть, это 30-50. Если мы говорим о людях, которые хорошо загорают, там можно использовать фактор меньше. Но всё равно моё убеждение, что этот фактор не должен быть меньше 30.

Неумеренный приём солнечных ванн без средств с фактором защиты – игра с огнём для «счастливых» обладателей большого количества родинок. Солнце – первый провокатор меланомы. Виктория Сикирицкая:

Большое количество родинок и пигментаций – это следствие так называемого хронического фотоповреждения кожи. Если на теле родинок больше 30, то такие люди обязаны использовать средства фотозащиты. Если человек за свою жизнь сгорал около 3 раз, то риск заболеть раком кожи у него возрастает просто в разы.

Соблюдаете все правила поведения на солнцепёке, пользуетесь кремами и спреями с SPF, но все равно сгораете? Скорее всего, вы неправильно их используете! Виктория Сикирицкая:

Правила пользования крема таковы: что на всё тело – это должно быть около 30 мл на один раз. По правилам, на лицо нужно наносить половину чайной ложки крема. Если мы загораем на пляже, то мы должны наносить солнцезащитные кремы каждые 2-3 часа. Если мы покупались, то после каждого купания. Те страны, которые находятся южнее и ближе к экватору, там очень активное солнце. В такие страны нужно покупать SPF-защиту максимальную и у проверенных производителей.

Кремы, спреи, лосьоны, пенки, масла... Стеллажи магазинов и аптек просто ломятся под грузом всевозможных солнцезащитных средств. Что же выбрать? Виктория Сикирицкая:

На сухую, обезвоженную кожу лучше отдать предпочтения кремам. Если кожа жирная, то там будут более уместны применения лосьонов. Но крем, сам по себе, имеет более плотную текстуру, значит, и защищает от солнца несколько лучше.