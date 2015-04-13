Как музыка влияет на качество вашего вождения?

Одни водители ограничиваются радио. Другие - самостоятельно подбирают свои любимые песни. В любом случае большинство любят за рулем слушать музыку. А знаете ли вы, как она влияет на вождение?

Тяжёлый рок. Считается, что под него человек теряет контроль над своими действиями. Человек непроизвольно начинает ускоряться. А манера вождения становится агрессивной.

К тому же, такая музыка вредна для здоровья: учащается пульс и повышается давление.

Популярная музыка (попса) может по-разному влиять на ваше вождение. Все зависит от ее темпа. Чем музыка быстрее, тем рискованнее управление автомобилем.

Подпевать за рулем полезно. Казалось бы, это отвлекает, но исследователи уверяют, что это успокаивает и водитель все равно сосредоточен на дороге.

Классическая музыка по праву считается самой полезной. Она поможет водителю расслабиться после тяжелого дня.

Музыка во время езды воздействует на внимание водителя и практически диктует поведение на дороге.