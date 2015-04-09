Школьница, мечтавшая похудеть до нулевого размера, довела себя до реанимации
Новости Великобритании. Школьница ради «нулевого размера» (соответствует 38-му российскому – Прим. ctv.by) держалась только на одном кусочке фрукта в день, она ела так мало, что упала в обморок от голода.Тело Лауры Скарр начало отказывать, и 15-летнюю девушку подключили к кардиостимулятору после того, как она стала одержима идей создать идеальную фигуру. Она храбро заявила о давлении на подростков, чтобы те стремились к нулевому размеру.
Лаура прятала еду под кроватью, сообщает Mirror. Но ее резкое похудение привело к ужасным последствиям. Она вдруг свалилась с ног у себя дома, и ее доставили в реанимацию.
Лаура рассказала о своей двухлетней борьбе с анорексией и открыла всем глаза на то, к чему может привести одержимая идея об экстремальном похудении.
Лаура Скарр:
В наихудшие моменты я прятала пищу у края дивана или кровати, лгала моей маме о том, что всё съела, и употребляла около 100 калорий в день.
Каждый раз, принимая пищу, я даже смешивала всё с пюре, чтобы спрятать остатки еды под ним, словно я съела больше.
Девушка неделю была подключена к кардиостимулятору в больнице общего профиля Северного Тайнсайда. Организации по поддержке людей с расстройством пищеварения, наконец, предложили Лауре помощь, и она встала на путь выздоровления.
Лаура:
Я была почти 52 размера и чувствовала, что была огромной.
Надо мной издевались из-за веса, люди говорили что-то вроде «а вот и кит идет!», из-за чего я чувствовала себя ужасно. Я смотрела на девушек вокруг, и все они казались худыми. Конечно, я хотела быть похожей на них и носить разнообразную одежду.
Но не только от людей, которых я знала, исходило давление. Оно ощущалось повсюду. Куда бы вы ни посмотрели, везде продвигалась идея, что девушки должны иметь тело нулевого размера.
Лаура согласилась со своей мамой Сью, и села на «разумную диету», но вскоре ученица средней школы разочаровалась: ей захотелось сбросить больше килограммов и как можно быстрее.
Лаура:
Я худею очень медленно, примерно на 2 фунта в неделю. Но я стала еще более одержима этой идеей и решила сократить количество потребляемых калорий. В конце концов, я фактически ничего не ела, может, одно яблоко или апельсин в день.
Могу сказать, что родители начали беспокоиться, они не могли понять, почему я не хочу есть.
Неполноценное питание быстро сказалось на здоровье Лауры, и ее сердечный ритм начал замедляться.
Лаура:
Я оставалась в постели в течение трех-четырех дней и даже не выходила из дома. У меня кружилась голова и, казалось, я могла упасть в обморок, потому что мой сердечный ритм был крайне медленным.
Мама Сью (работает в сфере продаж) признается: «Мы вызвали скорую помощь, и ее доставили в больницу и подключили к кардиостимулятору на неделю. Ее организм просто стал отказывать».
Сью Скарр:
Это кошмар, я была потрясена тем, что это происходит с моей дочерью. Я помню, как сидела на больничной койке и говорила «Лаура, ты понимаешь, насколько ты больна?». Но она просто сказала: «Мне все равно, пока я худая».
Именно тогда я осознала, какое давление она и все девушки испытывают, чтобы выглядеть определенным образом.
После выписки из больницы Лаура начала сотрудничать с командами, помогающими людям с расстройством пищевого поведения (EDICT), психиатрическими службами поддержки детей и подростков (CAMHS).
Сегодня она в лучшей форме, чем когда-либо. И вновь обретенная уверенность позволила ей попасть в полуфинал конкурса Мисс Тин Великобритании. Конкурс помогает молодым девушкам, далеким от нулевого размера, обрести уверенность в себе.