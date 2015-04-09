Школьница, мечтавшая похудеть до нулевого размера, довела себя до реанимации

Новости Великобритании. Школьница ради «нулевого размера» (соответствует 38-му российскому – Прим. ctv.by) держалась только на одном кусочке фрукта в день, она ела так мало, что упала в обморок от голода.Тело Лауры Скарр начало отказывать, и 15-летнюю девушку подключили к кардиостимулятору после того, как она стала одержима идей создать идеальную фигуру. Она храбро заявила о давлении на подростков, чтобы те стремились к нулевому размеру. Лаура прятала еду под кроватью, сообщает Mirror. Но ее резкое похудение привело к ужасным последствиям. Она вдруг свалилась с ног у себя дома, и ее доставили в реанимацию. Лаура рассказала о своей двухлетней борьбе с анорексией и открыла всем глаза на то, к чему может привести одержимая идея об экстремальном похудении.

Лаура Скарр:

В наихудшие моменты я прятала пищу у края дивана или кровати, лгала моей маме о том, что всё съела, и употребляла около 100 калорий в день. Каждый раз, принимая пищу, я даже смешивала всё с пюре, чтобы спрятать остатки еды под ним, словно я съела больше. Девушка неделю была подключена к кардиостимулятору в больнице общего профиля Северного Тайнсайда. Организации по поддержке людей с расстройством пищеварения, наконец, предложили Лауре помощь, и она встала на путь выздоровления. Лаура:

Я была почти 52 размера и чувствовала, что была огромной. Надо мной издевались из-за веса, люди говорили что-то вроде «а вот и кит идет!», из-за чего я чувствовала себя ужасно. Я смотрела на девушек вокруг, и все они казались худыми. Конечно, я хотела быть похожей на них и носить разнообразную одежду. Но не только от людей, которых я знала, исходило давление. Оно ощущалось повсюду. Куда бы вы ни посмотрели, везде продвигалась идея, что девушки должны иметь тело нулевого размера. Лаура согласилась со своей мамой Сью, и села на «разумную диету», но вскоре ученица средней школы разочаровалась: ей захотелось сбросить больше килограммов и как можно быстрее. Лаура:

Я худею очень медленно, примерно на 2 фунта в неделю. Но я стала еще более одержима этой идеей и решила сократить количество потребляемых калорий. В конце концов, я фактически ничего не ела, может, одно яблоко или апельсин в день. Могу сказать, что родители начали беспокоиться, они не могли понять, почему я не хочу есть.

Неполноценное питание быстро сказалось на здоровье Лауры, и ее сердечный ритм начал замедляться. Лаура:

Я оставалась в постели в течение трех-четырех дней и даже не выходила из дома. У меня кружилась голова и, казалось, я могла упасть в обморок, потому что мой сердечный ритм был крайне медленным. Мама Сью (работает в сфере продаж) признается: «Мы вызвали скорую помощь, и ее доставили в больницу и подключили к кардиостимулятору на неделю. Ее организм просто стал отказывать». Сью Скарр:

Это кошмар, я была потрясена тем, что это происходит с моей дочерью. Я помню, как сидела на больничной койке и говорила «Лаура, ты понимаешь, насколько ты больна?». Но она просто сказала: «Мне все равно, пока я худая». Именно тогда я осознала, какое давление она и все девушки испытывают, чтобы выглядеть определенным образом.