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Вера Брежнева в качестве посла доброй воли ЮНЭЙДС посетила Беларусь

09 апреля 2015 18:16
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Новости Беларуси. Беларусь подтверждает отсутствие ограничений на въезд, пребывание и проживание людей с ВИЧ-инфекцией. Об этом 9 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси на встрече с представителем организации по борьбе со СПИДом ЮНЭЙДС. 

Замминистра здравоохранения Беларуси также отметил, что иностранные граждане, живущие с ВИЧ, имеют равноправный доступ к услугам белорусского здравоохранения. 

Все эти аспекты сегодня закреплены юридически.

Таким образом, Беларусь стала одной из стран-участниц ООН, которая одобрила подобные права больных ВИЧ. Как отметил региональный директор ЮНЭЙДС Виней Салдана – решение белорусского правительства станет примером для оставшихся 37 стран, которые пока не включились в международный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Появилась ссылочная норма в законодательстве, которое позволяет жить на нашей территории лицам без гражданства, желающим получить гражданство, вид на жительство. Это все было оформлено в виде письма на  ЮНЭЙДС, где мы обратились с просьбой подтвердить, что наша страна не имеет ограничений. ЮНЭЙДС согласился с нашим письмом, аргументы, которые мы привели, были восприняты и поддержаны.  

Беларусь сегодня проводит активную профилактику ВИЧ заболеваний.

Один из таких примеров скрининговые программы, которые помогают вести более точный учет всех заболевших. Всего в стране по официальным данным  проживает 14 тысяч ВИЧ-инфицированных. Еще около 10 тысяч являются потенциальными носителями. Тем не менее в борьбе с чумой 21 века Беларусь уже достигла значительных результатов.

Снизилась доля носителей инфекции среди молодых людей до 24 лет, почти в 20 раз стало меньше и случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Вера Брежнева, певица, посол доброй воли ЮНЭЙДС в регионе Восточной Европы и Центральной Азии:
За 5 месяцев объездила 6 стран. Виделась с людьми, которые живут с ВИЧ. Сейчас у Беларуси, среди нашего региона (это Восточная Европа и Центральная Азия) на первом месте в достижениях профилактики ВИЧ при передаче от матери к ребенку. Важно понимать, что государство уделяет этому время, внимание и значимость.   

# Здоровье # ВИЧ/СПИД # Игорь Гаевский # Вера Брежнева

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