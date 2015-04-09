Вера Брежнева в качестве посла доброй воли ЮНЭЙДС посетила Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь подтверждает отсутствие ограничений на въезд, пребывание и проживание людей с ВИЧ-инфекцией. Об этом 9 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси на встрече с представителем организации по борьбе со СПИДом ЮНЭЙДС.

Замминистра здравоохранения Беларуси также отметил, что иностранные граждане, живущие с ВИЧ, имеют равноправный доступ к услугам белорусского здравоохранения.

Все эти аспекты сегодня закреплены юридически.

Таким образом, Беларусь стала одной из стран-участниц ООН, которая одобрила подобные права больных ВИЧ. Как отметил региональный директор ЮНЭЙДС Виней Салдана – решение белорусского правительства станет примером для оставшихся 37 стран, которые пока не включились в международный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Появилась ссылочная норма в законодательстве, которое позволяет жить на нашей территории лицам без гражданства, желающим получить гражданство, вид на жительство. Это все было оформлено в виде письма на ЮНЭЙДС, где мы обратились с просьбой подтвердить, что наша страна не имеет ограничений. ЮНЭЙДС согласился с нашим письмом, аргументы, которые мы привели, были восприняты и поддержаны.

Беларусь сегодня проводит активную профилактику ВИЧ заболеваний.

Один из таких примеров скрининговые программы, которые помогают вести более точный учет всех заболевших. Всего в стране по официальным данным проживает 14 тысяч ВИЧ-инфицированных. Еще около 10 тысяч являются потенциальными носителями. Тем не менее в борьбе с чумой 21 века Беларусь уже достигла значительных результатов.

Снизилась доля носителей инфекции среди молодых людей до 24 лет, почти в 20 раз стало меньше и случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Вера Брежнева, певица, посол доброй воли ЮНЭЙДС в регионе Восточной Европы и Центральной Азии:

За 5 месяцев объездила 6 стран. Виделась с людьми, которые живут с ВИЧ. Сейчас у Беларуси, среди нашего региона (это Восточная Европа и Центральная Азия) на первом месте в достижениях профилактики ВИЧ при передаче от матери к ребенку. Важно понимать, что государство уделяет этому время, внимание и значимость.