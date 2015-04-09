Чудеса случаются: мальчик, который перенес 5 остановок сердца, готовится отметить свой первый день рождения

Новости Великобритании. В первый день рождения своего сына Тания Эстбери не сможет сдержать слезы радости. Ведь она уже отчаялась и думала, что этот день никогда не наступит. Ее маленький мальчик бросил вызов судьбе, вопреки предупреждениям врачей. Они говорили, что у него нет никаких шансов выжить. Бенджамин родился на 12 недель раньше срока, и весил всего 540 граммов, чуть больше упаковки сахара. Он перенес пять остановок сердца. У малыша с рождения были проблемы с кишечником, требовались две срочные операции.

В какой-то момент у него возникли серьезные проблемы с дыханием, и на шесть дней его ввели в состояние полусна, пока врачи пытались спасти ему жизнь. Его шансы на выживание составляли 10%, и его родителям неоднократно говорили, что он слишком слаб. Но Бенджамин боролся и вопреки прогнозам медиков дожил до своего первого дня рождения. Сейчас он весит 5,9 кг, он крепчает дома в окружении семьи. Его мать, 36-летняя миссис Эстбери из Бакли (Северный Уэльс), говорит, что его выживание доказывает: чудеса существуют. Миссис Эстбери:

Бывают моменты, когда мой муж Стивен и я чувствуем себя совершенно растерянными. Но чудеса случаются, и мы на седьмом небе от счастья. На данный момент состояние Бенжамина очень хорошее, и мы на пороге первого дня рождения, несмотря на прогнозы, что этого не случится. Он был таким крошечным, когда родился. Одна из медсестер сказала, что он меньше всех, кого она видела за 16 лет работы в больнице. Но он, безусловно, боец – он уже через многое прошел.

Как описывает Daily Mail, Бенджамин провел первые дни в отделении особого ухода за новорожденными в Рексэм Мэлоре до перевода в Ливерпульскую больницу. Ему был поставлен диагноз "некротизирующий энтероколит" – заболевание, при котором происходит отмирание тканей в некоторых частях кишечника. Это означает, что в кишечнике образовывается отверстие, через которое содержимое кишечника просачивается в желудок, что приводит к очень опасной инфекции. Заболевание является одной из наиболее распространенных причин смерти у недоношенных детей. Бенджамин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы облегчить дыхание. Врачи предупредили, что малыш очень болен. Анализ на С-реактивный белок – для проверки степени воспаления и заражения организма – показал 324. Хорошим результатом анализа считается менее 4 единиц. Бенджамину была сделана срочная операция в больнице Альдера Хея в Ливерпуле, после которой у него остались два устьица – отверстия в брюшной полости, которые позволяют выводить отходы из организма. За несколько дней его состояние ухудшилось, и малыша поместили в состояние полусна. Он был подключен к осциллятору – аппарату, используемому для облегчения дыхания. В течение шести дней давление на легкие удалось ослабить. Миссис Эстбери признается, что было больно смотреть, как страдает ее сын. Миссис Эстбери:

Действительно ужасно видеть все это. Ему вводили стероиды, и он вновь смог выкарабкаться, но в сентябре после закрытия устьиц появились проблемы с дыханием.