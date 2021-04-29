Как избавиться от шлаков в организме? Эти продукты помогут укрепить здоровье

Хроническая усталость, головные боли и повышенная утомляемость. Возможно, пришло время помочь своему организму очиститься? Однако не спешите садиться на диету! Сегодня все чаще их заменяют новомодные соки.
Хроническая усталость, головные боли и повышенная утомляемость. Возможно, пришло время помочь своему организму очиститься? Однако не спешите садиться на диету! Сегодня все чаще их заменяют новомодные соки.
Ольга Тулинова, нутрициолог:
Если у вас наблюдаются частые ОРВИ, это называется перегруженность иммунной системы, если вы сталкиваетесь с аллергией, дерматитами, экземой, если у вас хронический тонзиллит, различного рода проблемы желудочно-кишечного тракта.
Наиболее эффективный метод своеобразного детокса – поддержание водного баланса. Но и при этом, важно следить за тем, что попадает к вам на тарелку. Это поможет избежать зашлакованности организма.
Ольга Тулинова:
Рацион должен быть с упором на белок – это номер один, клетчатку – это овощи и зелень и также полезные жиры. Максимально вам рекомендую снизить количество углеводов в рационе, особенно полностью исключить простые углеводы для того, чтобы вы не создавали и не провоцировали воспаления в организме.
Детокс – не просто дань моде, а жизненная необходимость. Но помните, что волшебной пилюли для очищения организма нет. Однако если подходить к вопросу взвешенно и учитывать все физиологические процессы, результат не заставит себя ждать. В первую очередь детокс поможет вывести токсины, предотвратить хроническое воспаление и восстановить работу ферментов и гормонов.
Ирина Неслуховская, консультант по детоксикации и правильному питанию:
Любой человек их заметит. Дело в том, что даже банально сбросить вес, потому что излишек веса – это один из компонентов того, что он отягощает различные заболевания: будь то суставы или желудочно-кишечный тракт.
На ритуалы очищения влияют и растительные энзимы. Это ананас, манго, авокадо, киви, зелень, имбирь и даже различные специи. А вот маркетологи не опускают свой шанс и вовсю рекламируют трендовые смузи для очистки и похудения, но работают ли они?
Ольга Тулинова:
Да, однозначно. Они являются вспомогательным моментом при детоксикации организма. Очень важно добавлять куркуму и сельдерей. Куркума отлично снимает воспаления, она является прекрасным антиоксидантом, улучшает работу головного мозга и является онкопротектором. Сок сельдерея влияет на работу сердечно-сосудистой системы, поддерживает электролитный баланс и также стимулирует выработку желудочного сока.