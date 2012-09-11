Как избавиться от осенней депрессии?

Осенняя депрессия — одно из самых распространенных заболеваний души. По статистике, оно возникает при смене сезона больше чем у половины населения.

Совет №1. Займитесь внешним обликом. Носите яркие наряды из своей гардеробной или смените имидж.

Совет №2. Компенсируйте уменьшение светового дня: зажигайте лампы, светильники, свечи. Хороший помощник в борьбе с плохим настроением и унынием — ароматерапия. Эфирные масла лаванды, жасмина, розы помогут расслабиться и отвлечься от плохих мыслей.

Совет №3. Окружите себя красивыми вещами. Осенью нам так не хватает приятных ощущений и положительных эмоций. Поэтому следует искать их в том, что нас окружает. Найдите себе увлечение или вспомните старое хобби. Главное, не скучать без дела.

Совет №4. Долой диету! Чтобы справиться с осенней депрессией, организму требуется много сил. Черпать энергию поможет здоровое питание. Побалуйте себя чем-нибудь вкусным и сладким. Не забывайте о природных стимуляторах, таких как травяные чаи, китайский лимонник, отвар шиповника.

Совет №5. Справиться с хандрой отлично помогают физические нагрузки. Но не переусердствуйте. Даже небольшие ежедневные тренировки будут поддерживать тонус организма. И не забывайте хорошенько высыпаться. Здоровый сон — отличное лекарство при эмоциональном истощении.

Совет №6. При осенней депрессии лучше не сидеть дома. Старайтесь избегать одиночества и как можно чаще находитесь в обществе, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

И, конечно, если депрессия не отступает - срочно обратитесь к врачу-психотерапевту. Длительная депрессия - серьезное заболевание.