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Три клиники открылись в Минске после капитального ремонта

10 сентября 2012 18:42
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Новости Беларуси. Первых пациентов принял один из отремонтированных корпусов 9-ой клиники. Теперь в больнице размещаются новые отделения: переливания крови и гемодиализа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После модернизации в Заводском районе заработала 22-я городская поликлиника, а в Ленинском -  14-я стоматологическая. Реконструкция зданий позволила значительно расширить возможности медиков.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Совершенно новые стамотологические установки белорусского производства. Современнейшее оборудование для больных, страдающих хранической почечной недостоточностью. Абсолютно новое оборудование для отделения переливания крови в 9-ой клинике. Все сасмое современное, что только возможно.

# Больницы Минска # Виктор Сиренко # Здоровье

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