Три клиники открылись в Минске после капитального ремонта

Новости Беларуси. Первых пациентов принял один из отремонтированных корпусов 9-ой клиники. Теперь в больнице размещаются новые отделения: переливания крови и гемодиализа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После модернизации в Заводском районе заработала 22-я городская поликлиника, а в Ленинском - 14-я стоматологическая. Реконструкция зданий позволила значительно расширить возможности медиков.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Совершенно новые стамотологические установки белорусского производства. Современнейшее оборудование для больных, страдающих хранической почечной недостоточностью. Абсолютно новое оборудование для отделения переливания крови в 9-ой клинике. Все сасмое современное, что только возможно.