Как избавиться от лишнего веса?

Лето - отличное время года, чтобы и оздоровиться, и привести себя в хорошую форму. Сбалансированное питание, активность, природные факторы. Что еще нужно, чтобы распрощаться с лишними килограммами?

Наталия Карлович, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска:

Ожирение - это хроническое заболевание. И многие не отдают себе отчет, что это вовсе не косметический дефект. Это заболевание, которое опасно своими последствиями для здоровья. Это болезни кровообращения. В первую очередь, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. На втором месте будет сахарный диабет. Диабет опасен своими осложнениями. Это почечная недостаточность, патология нижних конечностей, слепота и так далее. Суставы, артрозы, артриты - это тоже из-за ожирения, так как скелет наш не выдерживает вес. Об этих заболеваниях знают многие и знают, что лишний вес влияет на их развитие, но не все знают, что лишний вес повышает риск рака.

Причины ожирения

Наталия Карлович:

Причины можно разделить на две части. Первая - медицинские причины. Они стоят не на первом месте на самом деле. На первом месте находится наследственность и образ жизни. Наследственность - это та вещь, которую мы контролировать не можем. С ней нужно просто смириться. Но это дает нам информацию, насколько серьезно мы должны подходить к нашему образу жизни, чтобы предотвратить развитие ожирения. Медицинские причины набора веса занимают не более 5%.

Тем не менее пациенты, которые обращаются к врачам с этой проблемой, надеются войти именно в этот процент больных. Для оправдания своего бедственного положения.

Медицинские причины. Во-первых, эндокринные патологии. Их три: гипотиреоз, гипогонадизм и гиперкортицизм. Среди этих трех ужасных диагнозов на первое место можно поставить гипогонадизм, или дефицит половых гормонов. Хотя бы потому, что у всех нас он рано или поздно разовьется. Дело в том, что жировая ткань - это то место, где происходит конверсия гормонов, чтобы сохранить уровень эстрогенов хотя бы на минимально необходимом уровне. И это предохраняет нас от тех же сердечно-сосудистых заболеваний. Но прибавка в весе должна быть не более 2-3 кг. У мужчин гипогонадизм тоже развивается, но постепенно.

На втором месте среди медицинских причин ожирения стоит дефицит функций щитовидной железы, или гипотиреоз. Увы, это патология в большей степени женская.

Последнее, о чем надо сказать, это болезнь Иценко-Кушинга. Причина ожирения - опухоль. Достаточно микроскопической опухоли в гипофизе, чтобы внести сбой в работу надпочечников, которые отвечают за усвоение жиров в организме. К счастью, заболевания встречается крайне редко.

Существует еще ряд причин прибавки веса. Например, опухоль поджелудочной железы. У пациента постоянно превышен уровень инсулина, который снижает сахар в крови. И пациент вынужден постоянно есть.

К лишнему весу может привести прием ряда препаратов. Причиной лишнего веса может быть недостаток жиров. В результате происходит застой жидкости в тканях. Отеки могут быть вызваны болезнями сердца или почек.

Что является причиной лишнего веса - застой жидкости в тканях или лишние жировые запасы - проверить очень просто.

Елена Юреня, врач-эндокринолог, и.о.заведующего эндокринологическим отделением УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г.Минска:

Для того чтобы определить есть ли жир в организме, надо измерить объем талии. Если объем талии у мужчин больше 92 см, а у женщин - больше 80 см, то это уже излишний вес.

Наталия Карлович:

Что касается медицинских препаратов, то не таблетки откладываются в виде жировой ткани. Таблетки лишь облегчают прибавку веса. Если ограничить свое питание, то прибавки веса не будет.

Лечение ожирения

Наталия Карлович:

Необходимо уточнить, нет ли каких-то медицинских аспектов лишнего веса. Если их нет, то в лечении мы ставим цель убрать причину ожирения. Здесь важно знать, кто является злейшими врагами нашего веса - это насыщенные жиры, в первую очередь, а также сахар. Даже фрукты требуют ограничения, если человек хочет похудеть, потому что многие из них богаты не только витаминами, но и сахаром. Это банан, виноград, дыня, груша. Это простые сахара, которые приводят к выбросу инсулина в кровь из поджелудочной железы. И при этом этот инсулин приводит к быстрому усвоению этих углеводов. А инсулина зачастую вырабатывается больше, чем нужно. Поэтому мы эту глюкозу инсулином убрали из крови, а инсулин еще остался. И организм подает сигнал, что ему нужны еще углеводы, потому что инсулин остался. Это с точки зрения медицины. Но многие и сами замечали, что если поесть фруктов, то через полчаса хочется снова есть. Поэтому с точки зрения здорового питания намного полезнее овощи, чем фрукты. Они и должны быть основой питания. Они полезны, низкокалорийны, богаты клетчаткой. То есть в них есть все, чтобы помочь организму освободиться от лишнего и похудеть.

В Минске распространенность ожирения составляет 30% среди взрослого населения. Что касается подростков, то если в этом возрасте формируется жировая ткань, от нее потом очень сложно избавиться. Задача родителей - научить своего ребенка правильно питаться. Правильно - это рационально.

Врачи настоятельно рекомендуют и здоровым людям, и людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, частое питание. В течение дня должно быть 6 и даже больше приемов пищи. Основной объем пищи - в первой половине дня. Что есть? Всегда можно воспользоваться шпаргалкой - пирамидой питания.

Кстати, диетологи рекомендуют до еды выпивать стакан простой воды. Она способствует снижению аппетита. В течение дня человек должен выпивать 2 литра воды. Это вода или чай без сахара.

Наталия Карлович:

Норма снижения веса - это 3 кг в месяц. Если вышло больше, это гарантия того, что все вернется. Физическая активность. Для человека норма - 150 минут в неделю. То есть 5 дней в неделю по 30 минут. Но эта активность должна быть непрерывная. Потому что именно она запускает в организме те процессы, которые приводят к потере веса. Физическая активность полезна в любых дозах.

Похудение с помощью медикаментов и хирургии

Наталия Карлович:

Волшебной таблетки нет. Но некоторые возможности медикаментозной коррекции фигуры все-таки существуют. Препараты, которые официально рекомендованы для лечения ожирения, это те, которые уменьшают всасывание жиров или углеводов. На нашем рынке зарегистрированы препараты, которые предусматривают уменьшение всасывания жиров. Я обычно говорю пациентам, что дешевле не есть эти жиры, чем есть жиры и пить таблетки. Эти таблетки могут привести к тяжелым последствиям, например, к серьезным заболеваниям почек. Есть еще биологически активные добавки. К ним надо относиться очень осторожно. Что касается лечения ожирения, то здесь нам на помощь приходит бариатрическая хирургия. Это шунтирование желудка, бандажирование желудка - это установка кольца между желудком и пищеводом. И еще один метод, не совсем хирургический, - это введение баллона в желудок. Это можно сравнить с зондированием. Эти методы никогда не должны использоваться, если мы не попробовали все предыдущее. У каждого из нас есть сила воли, если покопаться глубоко внутри и поискать ее.