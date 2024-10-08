Как гиперсомния влияет на качество жизни? Поделился врач-терапевт

Гиперсомния – это расстройство сна, при котором человек чувствует постоянную усталость и сонливость в течение дня. Это заболевание может серьезно влиять на качество жизни, повышая риск различных осложнений, как физических, так и психологических.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Есть гиперсомния, которая медицинская, есть не медицинская. Распространенная медицинская гиперсомния – это нарколепсия. Нарколепсия – это когда человек внезапно чувствует приступ сонливости и может в этот же момент заснуть. Внезапно, в любом месте, в любое время. Происходит в основном эта проблема от образа жизни.

Симптомы гиперсомнии могут включать длительный и глубокий сон ночью, неспособность проснуться или пробуждение с ощущением усталости. Люди, страдающие от гиперсомнии, могут испытывать затруднения с концентрацией, памятью, а также ухудшение физической и эмоциональной выносливости.

Андрей Авдеюк:

Основное осложнение гиперсомнии – это травма, потому что мы можем просто выключиться на определенных моментах нашей жизнедеятельности. Например, стоя на краю перрона в метро или, например, на пешеходном переходе, мы можем просто зависнуть, и это может быть угрозой нашей жизни. В состоянии гиперсомнии работать на работах, которые связаны с концентрацией внимания, практически запрещено, потому что это связано с риском травматизации как себя, так и окружающих.

Осложнениями гиперсомнии могут быть снижение продуктивности, депрессия, беспокойство и даже более серьезные последствия для здоровья, такие как сердечно-сосудистые заболевания.

Андрей Авдеюк:

По диагностике гиперсомнии есть несколько шкал. Самая основная шкала – это шкала Эпвортская. Там разработано девять вопросов, на которые мы отвечаем и получаем определенное количество баллов. Также есть более серьезные исследования. Это уже когда проходит человек обследование у сомнологов, докторов, которые занимаются нарушением сна. Это полисомнография. Это лампами смотрят зрачки. Это уже при более серьезных признаках гиперсомнии.

Профилактика гиперсомнии заключается в здоровом образе жизни, регулярной физической активности, избегании стрессов, правильной организации сна и отдыха, а также своевременном обращении за медицинской помощью при первых признаках нарушения сна.