Как распознать ангину? Врач рассказала о лечении опасного заболевания

Ангина – воспалительное заболевание глоточных миндалин, которое обычно вызывается бактериальной инфекцией, чаще всего стрептококковой.

Мария Лобачева, врач-оториноларинголог клиники «Мерси»:

Именно эта бактерия может нанести очень большой вред нашему организму. Например, давать повторяющиеся эпизоды ангин, когда у нас случается более 5-7 значимых эпизодов в год. Также эта бактерия может вызывать повреждения местные. Например, такие осложнения, как паратонзиллярные абсцессы, когда за миндалинкой скапливается гной и дает очень мощную яркую клинику. Или, например, системное повреждение, когда от стрептококка страдают наши суставы, сердце и почки. Поэтому мы не должны называть каждую боль в горле ангиной, но если мы диагностировали ангину, то есть стрептококковый тонзиллит, это подразумевает под собой обязательное лечение антибиотикотерапией.

Как правило, проявляется ангина болью в горле, затруднением глотания, покраснением миндалин, повышением температуры тела, общим недомоганием, а также наличием налета или гнойных отложений.

Мария Лобачева:

Конечно же, есть специфическая диагностика. Самая лучшая и самая оправданная диагностика прямо в моменте, помимо осмотра врача, – это экспресс-тест на стрептококк. Когда мы можем сразу в кресле врача взять этот тест, через 3-5 минут у нас уже будет понятно, положительный он или отрицательный. Если он положительный, значит мы подтвердили стрептококк и мы должны назначить адекватную, нужную антибиотикотерапию. Если он отрицательный, мы отпускаем человека без антибиотика, с местным лечением. Это очень важно, потому что обилие антибиотиков в современном мире приводит к глобальной проблеме антибиотикорезистентности.

Появление ангины чаще всего связано с контактом с инфицированным человеком или недостаточной гигиеной полости рта. Бактерии могут передаваться при кашле, чихании, разговоре или через загрязненные поверхности. Также ослабленный иммунитет, стресс, недостаток витаминов и минералов могут способствовать развитию заболевания.

Мария Лобачева:

Адекватная антибиотикотерапия при установленном стрептококковом процессе – это антибиотикотерапия 10-14 дней, потому что токсины стрептококк выделяет довольно долго. Когда нужно забить тревогу? Если у нас случилось более 5-7 значимых эпизодов за год, если у нас повторяются местные осложнения в виде абсцессов или у нас есть подтверждение повреждения суставов, сердца и почек, именно связанное со стрептококком. Конечно же, в таком случае мы должны обсудить с врачом необходимость хирургического лечения.

Профилактика ангины заключается в укреплении иммунитета, правильном питании, соблюдении гигиены полости рта и ограничении контактов с больными пациентами. Важно уделять внимание своему здоровью и своевременно обращаться к врачу при первых признаках заболевания, чтобы избежать осложнений.