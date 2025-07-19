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Как избежать ожирения и диабета – рассказала врач-эндокринолог медцентра «Нордин»

19 июля 2025 12:20
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Гликемический индекс – это показатель, отражающий, насколько быстро углеводы в продуктах преобразуются в глюкозу и попадают в кровь. Он показывает, как повышается уровень сахара после употребления пищи.

Как избежать ожирения и диабета – рассказала врач-эндокринолог медцентра «Нордин» -2

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
При поступлении к нам в организм продуктов с высоким гликемическим индексом – это прежде всего белый хлеб, булочки, пирожное, мороженое и так далее, то есть так называемые простые углеводы – у нас очень быстро в крови повышается уровень глюкозы и, соответственно, уровень инсулина. Что опять-таки приведет к ожирению и развитию преддиабета или диабета.

Продукты с низким гликемическим индексом обеспечивают более стабильный уровень сахара, они медленно и постепенно поступают в кровь, что позволяет дольше сохранять чувство сытости. Это способствует более сбалансированному употреблению калорий и помогает избежать лишних перекусов.

Как избежать ожирения и диабета – рассказала врач-эндокринолог медцентра «Нордин» -4

Елена Подомацкая:
Самый низкий гликемический индекс в крупах цельнозерновых. Перловка, овсянка, зерно, цельное, не хлопья. Чем гуще каша, тем будет выше гликемический индекс, и, соответственно, будет поступать много глюкозы и много вырабатываться инсулина – все это нехорошо.

Замена белого хлеба на цельнозерновой или выбор коричневого риса вместо белого – это простые шаги, которые могут помочь обеспечить более стабильный уровень энергии и снизить риск набора веса.

Как избежать ожирения и диабета – рассказала врач-эндокринолог медцентра «Нордин» -6

Елена Подомацкая:
Высоким уровнем гликемического индекса считается 70 и выше. Очень важно всем лицам, чтобы предотвратить нарушение углеводного обмена, преддиабет, диабет и при наличии уже установленного диагноза сахарного диабета любого типа, очень важно своевременно посещать врача-эндокринолога, который откорректирует лечение, поможет, разберется и назначит правильное обследование.

Употребление продуктов с низким гликемическим индексом способствует более стабильному уровню энергии, помогает контролировать аппетит и снижает риск переедания. Знание и применение этого показателя поможет поддерживать вес в норме.

Как избежать ожирения и диабета – рассказала врач-эндокринолог медцентра «Нордин» -8

Эффективная помощь в решении проблем избыточного веса и ожирения методом эмоционально-стрессовой психотерапии в медицинском центре «Нордин». Запись по номеру телефона +375 29 696 76 20.

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