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Что предлагает белорусская офтальмология? О современных способах лечения рассказали врачи

27 августа 2025 17:09
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Как говорят специалисты, ничто так не радует глаз, как хорошее зрение. Белорусская офтальмология готова предложить множество методов лечения пациентам. Хирургия сетчатки, операция на слезном аппарате, окулопластика. Ежегодно в стране делают свыше 10 тысяч операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Астигматизм, близорукость и многие другие заболевания лечатся при помощи хирургического вмешательства. Но есть и уникальные процедуры – трансплантация роговицы и коррекция зрения при помощи лазера. В этом случае пациентам не нужно прибегать к длительному восстановлению.

Свежий взгляд на современные способы лечения от наших корреспондентов.

Язва роговицы – такой диагноз поставили Юлии Рубан в ноябре 2023-го. Полтора месяца лечения не принесли результат – девушку выписали с помутнением правого глаза. Жить это не мешало, пока картинка не стала раздваиваться. И она решила: пора на операцию.

Что предлагает белорусская офтальмология? О современных способах лечения рассказали врачи-2

Юлия Рубан:
Первый раз, когда я сняла повязку, это, конечно, было чудо. То есть то, что я увидела сразу же, это было очень хорошо. А потом, понятно, сам организм стал сопротивляться. И там какие-то отеки. Они и должны были быть… С каждым днем все лучше и лучше. Вижу еще плохо, конечно, но это просто время надо подождать. То есть он не беспокоит, не болит, не слезится. Я просто его капаю, и все.

Сложные болезни, которые не лечатся медикаментозно, оперируются. В год таких процедур делают более тысячи по республике. Ждать донорскую оболочку приходится недолго. «Глазные банки» доставляют подходящий трансплантант в больницу в течение недели.

Что предлагает белорусская офтальмология? О современных способах лечения рассказали врачи-4

Татьяна Воронович, заведующий отделением микрохирургии № 1 10-й городской клинической больницы Минска:
У нас существует закон о трансплантации. И поэтому, наряду с теми же органами, допустим, если идет пересадка сердца, то одновременно и забирается донорская роговица. То есть забирается целиком глазное яблоко, а потом мы уже выделяем саму роговицу. Но мы делаем не только пересадки роговицы, но также и трансплантацию склеры. То есть это еще одна оболочка глазного яблока.

Уровень профессионализма белорусских врачей позволяет проводить такие операции с минимальным риском.

Что предлагает белорусская офтальмология? О современных способах лечения рассказали врачи-6

Даниил Дроботов, корреспондент:
Роговица бессосудистая ткань, поэтому и риск осложнений невелик, около процента. Причины отторжения новой оболочки кроются в послеоперационном периоде: вирусные заболевания, физическая нагрузка и несоблюдение рекомендаций врача.

Далее смотрите в видео.

# Медицина

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