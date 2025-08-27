Что предлагает белорусская офтальмология? О современных способах лечения рассказали врачи
Как говорят специалисты, ничто так не радует глаз, как хорошее зрение. Белорусская офтальмология готова предложить множество методов лечения пациентам. Хирургия сетчатки, операция на слезном аппарате, окулопластика. Ежегодно в стране делают свыше 10 тысяч операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Астигматизм, близорукость и многие другие заболевания лечатся при помощи хирургического вмешательства. Но есть и уникальные процедуры – трансплантация роговицы и коррекция зрения при помощи лазера. В этом случае пациентам не нужно прибегать к длительному восстановлению.
Свежий взгляд на современные способы лечения от наших корреспондентов.
Язва роговицы – такой диагноз поставили Юлии Рубан в ноябре 2023-го. Полтора месяца лечения не принесли результат – девушку выписали с помутнением правого глаза. Жить это не мешало, пока картинка не стала раздваиваться. И она решила: пора на операцию.
Юлия Рубан:
Первый раз, когда я сняла повязку, это, конечно, было чудо. То есть то, что я увидела сразу же, это было очень хорошо. А потом, понятно, сам организм стал сопротивляться. И там какие-то отеки. Они и должны были быть… С каждым днем все лучше и лучше. Вижу еще плохо, конечно, но это просто время надо подождать. То есть он не беспокоит, не болит, не слезится. Я просто его капаю, и все.
Сложные болезни, которые не лечатся медикаментозно, оперируются. В год таких процедур делают более тысячи по республике. Ждать донорскую оболочку приходится недолго. «Глазные банки» доставляют подходящий трансплантант в больницу в течение недели.
Татьяна Воронович, заведующий отделением микрохирургии № 1 10-й городской клинической больницы Минска:
У нас существует закон о трансплантации. И поэтому, наряду с теми же органами, допустим, если идет пересадка сердца, то одновременно и забирается донорская роговица. То есть забирается целиком глазное яблоко, а потом мы уже выделяем саму роговицу. Но мы делаем не только пересадки роговицы, но также и трансплантацию склеры. То есть это еще одна оболочка глазного яблока.
Уровень профессионализма белорусских врачей позволяет проводить такие операции с минимальным риском.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Роговица – бессосудистая ткань, поэтому и риск осложнений невелик, около процента. Причины отторжения новой оболочки кроются в послеоперационном периоде: вирусные заболевания, физическая нагрузка и несоблюдение рекомендаций врача.
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