Что предлагает белорусская офтальмология? О современных способах лечения рассказали врачи

Как говорят специалисты, ничто так не радует глаз, как хорошее зрение. Белорусская офтальмология готова предложить множество методов лечения пациентам. Хирургия сетчатки, операция на слезном аппарате, окулопластика. Ежегодно в стране делают свыше 10 тысяч операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Астигматизм, близорукость и многие другие заболевания лечатся при помощи хирургического вмешательства. Но есть и уникальные процедуры – трансплантация роговицы и коррекция зрения при помощи лазера. В этом случае пациентам не нужно прибегать к длительному восстановлению.

Свежий взгляд на современные способы лечения от наших корреспондентов.

Язва роговицы – такой диагноз поставили Юлии Рубан в ноябре 2023-го. Полтора месяца лечения не принесли результат – девушку выписали с помутнением правого глаза. Жить это не мешало, пока картинка не стала раздваиваться. И она решила: пора на операцию.