Теперь КТГ можно делать и дома. Акушер-гинеколог рассказала, как проводится процедура

Появление человека на свет – процесс загадочный и сложный. Зачастую радость ожидания малыша сопровождается страхами и тревогой. Переживают все: и женщины, у которых все складывается хорошо, и те, кто находится в группе риска. Что нужно знать будущим мамам и с чем сталкиваются специалисты Клинического родильного дома Минской области? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Будут принимать до 90% преждевременных родов. Главврач Клинического роддома Минской области о развитии учреждения – подробности здесь.