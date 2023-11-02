Теперь КТГ можно делать и дома. Акушер-гинеколог рассказала, как проводится процедура

Будут принимать до 90% преждевременных родов. Главврач Клинического роддома Минской области о развитии учреждения – подробности здесь .

Появление человека на свет – процесс загадочный и сложный. Зачастую радость ожидания малыша сопровождается страхами и тревогой. Переживают все: и женщины, у которых все складывается хорошо, и те, кто находится в группе риска. Что нужно знать будущим мамам и с чем сталкиваются специалисты Клинического родильного дома Минской области? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Елена Свейко, врач-акушер-гинеколог акушерского отделения патологии беременности:

Наше новое приобретение называется «Хоум КТГ». Когда женщины уходят от нас на дневной стационар, чтобы мониторировать состояние плода, мы выдаем им такие аппараты.

Это портативный аппарат КТГ, который представляет собой механизм: датчик регистрирует сердцебиение плода, через Bluetooth записывает и отправляет данные в сервисную службу. Каждый день можно иметь связь с женщиной и знать о состоянии ее ребенка.