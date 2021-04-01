Дыхательная гимнастика и утренняя зарядка. Что ещё нужно делать, чтобы восстановиться после коронавируса

Covid-19 держит в страхе весь мир. Большая половина земного шара боится подхватить этот коварный недуг. Но не все знают, что бороться нужно не только с самим коронавирусом, но и с его последствиями. Упадок сил, тревожность и пониженное настроение – это одни из самых частых неприятных симптомов постковидного синдрома. А утерянные обоняние и вкус вообще могут восстанавливаться до нескольких месяцев.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:

Число проблем с памятью, ориентация во времени у пациентов после Covid-19 растет. Это связано с тем, что поврежденные легкие слабее обогащают кислородом кровь, в которой нуждается головной мозг.

Чтобы последствия вируса не проявились, нужно следить за своим состоянием. Такие симптомы, как сильная одышка, частое головокружение и отечность должны насторожить. Перенесшим коронавирус нужно быть начеку и периодически проходить медицинское обследование. Александр Вербовиков:

Пациентам, перенесшим Covid-19, необходимо научиться самодиагностике, прислушиваться к своему организму, замечать малейшую одышку, нарушение в состоянии здоровья, также необходимо выполнение общих анализов крови, мочи, электрокардиограммы, флюорография необходима ежегодно.

Пока организм ослаблен, не стремитесь как можно скорее вернуться к привычному режиму. От тяжелых физических нагрузок лучше отказаться. Также стоит не забывать следить за давлением и пульсом. А анализ крови на антитела позволит убедиться, что повторное заражение вам не грозит. Александр Вербовиков:

Уровень иммуноглобулина G в крови говорит о том, что организм сохраняет иммунитет к коронавирусной инфекции, к коронавирусу. Для этого необходимо пройти биохимический анализ крови в государственных либо частных лабораториях.

Нарушение сна и малоподвижный образ жизни в период самоизоляции кого угодно могут привести к депрессии. Поэтому после перенесенного заболевания отдыху и умеренной активности нужно уделять достаточно времени. Дыхательная гимнастика и утренняя зарядка должны стать ежедневными ритуалами. Александр Вербовиков:

Чтобы избежать осложнений и последствий, необходимо строго придерживаться рекомендаций лечащего врача. Реабилитация начинается в стационаре, а далее может продолжиться как в поликлинике, так и дома. Ее прежде всего рекомендует лечащий врач, при необходимости – врачебная комиссия. Конечно, в программу реабилитации будут входить дозированные физические нагрузки, прогулки по свежему воздуху, необходимо физиотерапевтическое лечение, в том числе это лазеро-, магнитотерапия, высокоинтенсивная магнитная терапия.

Правильное питание – залог здоровья. В период восстановления организм как никогда нуждается в микроэлементах, поэтому не стоит забывать про фрукты и овощи. По возможности, избегайте мест скопления людей. Предпочтение лучше отдать прогулкам в лесу или парке. И, конечно, отказываемся от вредных привычек.

Александр Вербовиков:

Обязательно необходим прием витаминов. Поливитаминные комплексы можно принимать самостоятельно, а отдельные витамины необходимо принимать только по совету лечащего врача. Обязательно необходимо полноценное питание, включая как белковую пищу, так и фрукты и овощи богатые витаминами и минералами. Полезны прогулки на свежем воздухе, особенно в лесу, постепенно увеличивая темп прогулок, можно добиться улучшения состояния бронхолегочной системы.