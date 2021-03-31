Что можно есть на ночь, чтобы не поправиться? Рассказывает диетолог

Ближе к полуночи подходы к холодильнику все чаще напоминают второй ужин? Желание подкрепиться поздно вечером связано с несбалансированным питанием в течение дня. Анна Бедрицкая, диетолог:

За три часа до сна лучше не кушать, это связано с особенностями работы нашей эндокринной системы. Ночью организм восстанавливается и наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, а не переваривать еду.

Кто-то заедает проблемы, а кто-то ест из-за скуки, и голод здесь ни при чем. Часто утешение находят в еде, расслабляясь таким образом после трудового дня.

Анна Бедрицкая:

Если уже совсем никак и вас мучает чувство голода, и вы не можете заснуть при этом, лучше всего отдать предпочтение некрахмалистым овощам в сочетании с белковыми продуктами. Некрахмалистые овощи – это огурцы, кабачки, грибы, водоросли возможно также.

Из вечернего рациона следует убрать томаты и кисломолочные продукты, в них содержится большое количество натрия, который утром обернется отеками. Анна Бедрицкая:

Из белковых продуктов – это могут быть яйца, курица, ее нежирная часть, белая рыба. Эти варианты самые-самые правильные будут, они не способствуют набору веса.

Омлет на ночь не навредит фигуре. Вам понадобятся яичный белок, зелень, шампиньоны и перец по вкусу. Такой высокобелковый ужин утолит голод. Анна Бедрицкая:

Если вас не пугает спортивное питание, то хорошим вариантом на ночь будет порция казеинового протеина. Это долгоиграющий протеин, он хорошо насыщает и даст вам возможность уснуть и насытиться. А вот продуктов, которые помогут разогнать метаболизм и похудеть во сне, увы, не существует. Ночью все обменные процессы замедляются.

Анна Бедрицкая:

Самыми страшными продуктами на ночь являются алкоголь, очень жирные продукты, жареные и рафинированные сахара, все что касается булок, сладостей, газировок – это самые опасные продукты.