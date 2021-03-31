Весной солнечная радиация наиболее агрессивная. Почему так важно защищать кожу лица?

С приходом весны так и хочется насладиться теплом и первыми лучами солнца, однако делать это нужно крайне осторожно. В течение зимы наша кожа отвыкла от солнечного излучения, которое может таить в себе серьезные опасности.

Екатерина Карпилович, врач-косметолог: Весенне-летний период очень активный с солнечными лучами, и вы уже начинаете загорать, начиная с конца марта – начала апреля, когда активное солнце в самом разгаре. И даже когда вы идете на работу, вы уже получаете загар, поэтому нужно защитить себя еще перед выходом на улицу.

Ультрафиолетовое излучение воздействует на незащищенную кожу, делая ее сухой, также на лице могут появиться пигментные пятна и первые морщинки.

Светлана Якубовская, врач-дерматолог:

Угол падения солнечного излучения весной максимален, солнечная радиация наиболее агрессивная. Если вы заметили, увеличение количества родинок, они стали менять форму, зудеть, могут на них появляться какие-то корочки, меняется цвет, обязательно обращайтесь к врачу-дерматологу или онкологу. Мы должны следить за значением ультрафиолетового индекса. Как только оно будет четко на уровне тройки или выше, применяем солнцезащитный крем. Пока оно держится на уровне двойки-тройки, мы можем использовать в уходе дневные кремы, тональные средства, но со значением SPF, в идеале не менее 20.