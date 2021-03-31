Прямой эфир

Весной солнечная радиация наиболее агрессивная. Почему так важно защищать кожу лица?

31 марта 2021 12:04
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С приходом весны так и хочется насладиться теплом и первыми лучами солнца, однако делать это нужно крайне осторожно. В течение зимы наша кожа отвыкла от солнечного излучения, которое может таить в себе серьезные опасности.  

Весной солнечная радиация наиболее агрессивная. Почему так важно защищать кожу лица? -1

Екатерина Карпилович, врач-косметолог:  
Весенне-летний период очень активный с солнечными лучами, и вы уже начинаете загорать, начиная с конца марта – начала апреля, когда активное солнце в самом разгаре. И даже когда вы идете на работу, вы уже получаете загар, поэтому нужно защитить себя еще перед выходом на улицу.  

Весной солнечная радиация наиболее агрессивная. Почему так важно защищать кожу лица? -4

Ультрафиолетовое излучение воздействует на незащищенную кожу, делая ее сухой, также на лице могут появиться пигментные пятна и первые морщинки.  

Светлана Якубовская, врач-дерматолог:
Угол падения солнечного излучения весной максимален, солнечная радиация наиболее агрессивная. Если вы заметили, увеличение количества родинок, они стали менять форму, зудеть, могут на них появляться какие-то корочки, меняется цвет, обязательно обращайтесь к врачу-дерматологу или онкологу. Мы должны следить за значением ультрафиолетового индекса. Как только оно будет четко на уровне тройки или выше, применяем солнцезащитный крем. Пока оно держится на уровне двойки-тройки, мы можем использовать в уходе дневные кремы, тональные средства, но со значением SPF, в идеале не менее 20.  

Весной солнечная радиация наиболее агрессивная. Почему так важно защищать кожу лица? -7

Если вы все-таки переборщили с солнечными ваннами и на коже появились покраснения вместе с неприятными ощущениями, вам поможет простая маска, который каждый сможет сделать в домашних условиях.  

Весной солнечная радиация наиболее агрессивная. Почему так важно защищать кожу лица? -10

Екатерина Карпилович:  
Мы можем восстановить нашу кожу в домашних условиях с помощью следующих ингредиентов: кусочек авокадо, оливковое или аргановое масло и ромашка, заваренная заранее. Мы измельчили авокадо в такую кашицу, сюда мы добавим несколько капель арганового масла. Если у вас нет арганового масла, можно добавить оливковое. Авокадо богато антиоксидантами, линолевой кислотой, которая восстанавливает нашу кожу, наш эпидермис.  

Весной солнечная радиация наиболее агрессивная. Почему так важно защищать кожу лица? -13

Тщательно все перемешиваем и наносим на очищенную кожу на 20 мин.  

Весной солнечная радиация наиболее агрессивная. Почему так важно защищать кожу лица? -16

Данную маску на лице мы выдерживаем в течение 20 мин, а потом смываем спонжиком в растворе заранее приготовленной ромашки. Даем коже полностью высохнуть и после этого наносим увлажняющий крем на кожу лица.  

Весной солнечная радиация наиболее агрессивная. Почему так важно защищать кожу лица? -19

Нежась на весеннем солнце, не забывайте про опасности, которые оно таит, и используйте специальный солнцезащитный крем. 

# Красота # Здоровье # Екатерина Карпилович # Светлана Якубовская # Вера Позняк # Фотофакт # Здоровье

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