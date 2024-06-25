Как бороться с желчнокаменной болезнью? Гастроэнтеролог ответил

Камни в желчном пузыре также известны как желчнокаменная болезнь. Считается очень распространенным состоянием, которое может вызвать значительный дискомфорт и осложнения. Такие камни образуются из кристаллов желчных солей и холестерина и могут быть разной формы и размера.

Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

Камни эти могут быть по природе самые разнообразные. Чаще всего они бывают холестериновые, пигментные или смешанные. Частенько это зависит от характера питания. Какую пищу употребляет человек – более растительную или животную. Симптомы камней в желчном пузыре могут варьироваться от незаметных до сильных болей в верхней части живота, особенно после приема пищи. Также пациенты могут испытывать тошноту, рвоту, горький или металлический привкус во рту и чувство переполнения после еды.

Артур Гатальский:

Причиной является наследственная предрасположенность – где-то от 60 % до 80 %. Гормональные сдвиги тоже очень сильно влияют. Опять же, больше гормональным сдвигам подвержены женщины. Это как и период полового развития, роды, беременности, их может быть несколько, их может быть не одна, а также переходный возраст после 40 лет. Важно обратиться к врачу при подозрении на камни в желчном пузыре, чтобы получить правильную диагностику, лечение и предотвратить возможные осложнения.

Артур Гатальский:

Чаще всего осложнением является воспалительно-нагноительное в самом органе, а именно в желчном пузыре, которое может проявляться калькулезным холециститом, гангренозным или флегмонозным, в зависимости от того, как далеко зашло воспаление в стенке желчного пузыря. Для диагностики камней в желчном пузыре используют различные методы, такие как ультразвуковое исследование, КТ или рентгенография. Артур Гатальский:

Желательно, чтобы в течение дня у людей было как минимум трехразовое питание: завтрак, обед, ужин. Желчь не будет застаиваться. А если желчь меньше застаивается в желчном пузыре, то предрасположенность к камням становится минимальная. Лучше всего добавить самые простые продукты, такие как сливочное масло, жирная сметана и жирный творог в умеренном количестве. Сюда также относятся авокадо и соленое сало.