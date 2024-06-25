Как бороться с желчнокаменной болезнью? Гастроэнтеролог ответил
Камни в желчном пузыре также известны как желчнокаменная болезнь. Считается очень распространенным состоянием, которое может вызвать значительный дискомфорт и осложнения. Такие камни образуются из кристаллов желчных солей и холестерина и могут быть разной формы и размера.
Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:
Камни эти могут быть по природе самые разнообразные. Чаще всего они бывают холестериновые, пигментные или смешанные. Частенько это зависит от характера питания. Какую пищу употребляет человек – более растительную или животную.
Симптомы камней в желчном пузыре могут варьироваться от незаметных до сильных болей в верхней части живота, особенно после приема пищи. Также пациенты могут испытывать тошноту, рвоту, горький или металлический привкус во рту и чувство переполнения после еды.
Артур Гатальский:
Причиной является наследственная предрасположенность – где-то от 60 % до 80 %. Гормональные сдвиги тоже очень сильно влияют. Опять же, больше гормональным сдвигам подвержены женщины. Это как и период полового развития, роды, беременности, их может быть несколько, их может быть не одна, а также переходный возраст после 40 лет.
Важно обратиться к врачу при подозрении на камни в желчном пузыре, чтобы получить правильную диагностику, лечение и предотвратить возможные осложнения.
Артур Гатальский:
Чаще всего осложнением является воспалительно-нагноительное в самом органе, а именно в желчном пузыре, которое может проявляться калькулезным холециститом, гангренозным или флегмонозным, в зависимости от того, как далеко зашло воспаление в стенке желчного пузыря.
Для диагностики камней в желчном пузыре используют различные методы, такие как ультразвуковое исследование, КТ или рентгенография.
Артур Гатальский:
Желательно, чтобы в течение дня у людей было как минимум трехразовое питание: завтрак, обед, ужин. Желчь не будет застаиваться. А если желчь меньше застаивается в желчном пузыре, то предрасположенность к камням становится минимальная. Лучше всего добавить самые простые продукты, такие как сливочное масло, жирная сметана и жирный творог в умеренном количестве. Сюда также относятся авокадо и соленое сало.
Лечение камней в желчном пузыре может включать консервативные методы – такие как диета с ограничением жиров, а также хирургическое удаление. В некоторых случаях могут приняться лекарства для растворения камней.
Артур Гатальский:
Если это болевая форма холецистита и мешает жить пациенту, ухудшает его качество жизни, желчный пузырь каждый день напоминает о себе, то в данной ситуации выполняется плановая лапароскопия вне обострения. Но бывают такие ситуации, когда происходит так называемый острый панкреатит и человек резко желтеет. То есть получается, у него возникает осложнения, когда происходит движения камней из желчного пузыря в проток. Здесь показана экстренная операция.
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