Какие методы борьбы с рассеянным склерозом существуют в Беларуси? Рассказала врач-невролог

Рассеянный склероз считается частым заболеванием центральной нервной системы у лиц молодого возраста и уступает лишь черепно-мозговым травмам. Причины появления до сих пор полностью неизвестны. Ведутся исследования, которые показывают, что комбинации генетических факторов и внешних воздействий могут повлиять на развитие болезни.

Виктория Кочан, врач-невролог медицинского центра «Мерси»:

Данный вид заболевания относится к группе демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы. Надо сказать, что распространенность данного диагноза растет. Это связано и с возможностями нейровизуализации, с возможностью аппарата диагностики МРТ и КТ-обследования, ну и, конечно же, благодаря врачам, которые на ранней стадии заболевания вовремя могут обнаружить симптомы и поставить правильный диагноз.

Такой диагноз, как правило, выставляется пациентам с 18 до 58 лет. Рассеянный склероз относится к группе аутоиммунных заболеваний, к провоцирующим факторам относят беременность и роды, инфекции, переохлаждения, стрессы и даже дефицит витамина D.

Виктория Кочан:

Заболевание рассеянный склероз является хамелеоном. Его так называют благодаря разной клинической картине. Пациент может прийти к доктору и жаловаться на онемение, нарушение чувствительности, нарушение походки, нарушение координации, чувство усталости. На сегодня усталость, как бы мы про нее ни говорили, что это такой псевдо-синдром. Многие пациенты на ранних стадиях данного заболевания говорят о том, что они не могут выполнять элементарную повседневную свою активность и им постоянно нужен отдых. Но, к сожалению, данный симптом мы можем обнаружить как клинику рассеянного склероза только через несколько лет.

Золотым стандартом диагностики рассеянного склероза считается магнитно-резонансная томография. Самое главное в таком обследовании – введение внутривенного контраста.

Виктория Кочан:

Это делается для того, чтобы контрасты, которые вводятся внутривенно, накапливали вещество в определенных зонах. Эти зоны находятся в коре головного мозга либо спинного мозга и называются очаги демиелинизации. Очень информативный метод обследования – люмбальная пункция, когда обследуется спинномозговая жидкость – ликвор – на наличие олигоклональных антител к белкам миелина.