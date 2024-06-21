Как справиться с синдромом хронической усталости? Советы психотерапевта

Синдром хронической усталости – это состояние, при котором человек испытывает постоянный упадок сил и слабость. Даже после полноценного отдыха состояние таких пациентов не улучшается.

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Десятки тысяч лет человек был на что рассчитан? Бродить по саваннам Африки, искать, чего поесть и пытаться спастись от хищников – это был основной стресс, с которым человек сталкивался. Стресс современного человека носит не такой острый характер, как встреча со львом или леопардом, но тем не менее имеет место быть. Поэтому у современного человека реакция, которой он отвечает на стресс – это реакция «затаись».

Люди, страдающие от синдрома хронической усталости, испытывают не только физическую, но и эмоциональную усталость, что существенно ухудшает их качество жизни. Такое состояние требует комплексного подхода, включающего медикаментозное лечение, психотерапию, регулярный отдых и правильное питание.

Вадим Разделовский:

Надо добавить движение, двигательную активность. У человека с хроническим синдромом усталости – они даже в ответ на небольшие физические нагрузки отвечают быстрым истощением. Тут нужна просто какая-то ювелирная работа тренера, диетолога, которые могли бы это отрегулировать. Можно добавить психотерапию, то есть лечиться какими-то немедикаментозными средствами. Из психотерапии наиболее показан метод когнитивно-поведенческой терапии. Самый оптимальный способ – это сочетать три метода. То есть лечение лекарствами – это как полет на самолете в страну здоровья, психотерапия и оздоровление образа жизни.

Важно понимать, что самолечение может принести больше вреда, чем пользы, поэтому в случае подозрения у вас такого синдрома необходимо обратиться к специалисту для постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения.