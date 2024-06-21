Как справиться с синдромом хронической усталости? Советы психотерапевта

Синдром хронической усталости – это состояние, при котором человек испытывает постоянный упадок сил и слабость. Даже после полноценного отдыха состояние таких пациентов не улучшается.
Синдром хронической усталости – это состояние, при котором человек испытывает постоянный упадок сил и слабость. Даже после полноценного отдыха состояние таких пациентов не улучшается.
Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:
Десятки тысяч лет человек был на что рассчитан? Бродить по саваннам Африки, искать, чего поесть и пытаться спастись от хищников – это был основной стресс, с которым человек сталкивался. Стресс современного человека носит не такой острый характер, как встреча со львом или леопардом, но тем не менее имеет место быть. Поэтому у современного человека реакция, которой он отвечает на стресс – это реакция «затаись».
Люди, страдающие от синдрома хронической усталости, испытывают не только физическую, но и эмоциональную усталость, что существенно ухудшает их качество жизни. Такое состояние требует комплексного подхода, включающего медикаментозное лечение, психотерапию, регулярный отдых и правильное питание.
Вадим Разделовский:
Надо добавить движение, двигательную активность. У человека с хроническим синдромом усталости – они даже в ответ на небольшие физические нагрузки отвечают быстрым истощением. Тут нужна просто какая-то ювелирная работа тренера, диетолога, которые могли бы это отрегулировать. Можно добавить психотерапию, то есть лечиться какими-то немедикаментозными средствами. Из психотерапии наиболее показан метод когнитивно-поведенческой терапии. Самый оптимальный способ – это сочетать три метода. То есть лечение лекарствами – это как полет на самолете в страну здоровья, психотерапия и оздоровление образа жизни.
Важно понимать, что самолечение может принести больше вреда, чем пользы, поэтому в случае подозрения у вас такого синдрома необходимо обратиться к специалисту для постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения.
Вадим Разделовский:
Обычно назначают противотревожные антидепрессанты последнего поколения, которые действуют довольно избирательно, укрепляя нервную систему. Единственный нюанс, что даже если состояние человека улучшилось, приходится их принимать долго даже на фоне полного, казалось бы, благополучия. Потому что это не есть выздоровление, это есть просто состояние медикаментозной коррекции. Чтобы наша нервная система как следует отстроилась, приходится пить эти препараты в течение нескольких месяцев до полного восстановления функций нервной системы. Никакого физического привыкания к антидепрессантам нет.
Специалисты утверждают, что улучшения состояния при грамотном лечении можно добиться уже через два месяца. Однако при этом важна поддерживающая терапия и профилактика, чтобы человек опять не скатился в начальную точку.
Вадим Разделовский:
Человеку все равно нужно корректировать образ жизни, добавлять движения. Человеку все равно надо менять какие-то, возможно, психологические установки – другое отношение к себе, еде, работе, движению. Если человек не меняет этих факторов, высока вероятность, что через какое-то время опять скатится к исходному состоянию. Поэтому лекарства могут вылечить, но не могут предотвратить без изменений образа жизни и установок человека возврата этого неприятного синдрома.
*На правах рекламы.