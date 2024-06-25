Что такое коффердам и для чего его используют в стоматологии?

Коффердам – специальная латексная завеса, которая уже давно стала неотъемлемым помощником любого врача-стоматолога. Без такого устройства не обходится ни одно лечение. Предназначено оно для изоляции зуба во время стоматологических процедур.

Ольга Иваницкая, врач стоматолог-терапевт медицинского центра «Мерси»:

Практически каждый пациент, заходя в кабинет, спрашивает: что это и для чего это? Благодаря использованию коффердама пациенты получают не только качественное, но и комфортное лечение. Коффердам на зубе – это незаменимый помощник в работе стоматолога. В полости рта находится большое количество бактерий и влаги, вырабатываемой слюнными железами и во время дыхания. Для качественного лечения и реставрации зубов с использованием микроскопа подобные условия неприемлемы. Поэтому в современной стоматологии латексную изоляцию рабочей зоны считают обязательным этапом лечения зубов. Коффердам – это в первую очередь комфорт и безопасность. Во время сверления и обработки зуба в рот не попадают крошки, используемые растворы и вода от промывания. К минимуму сводится риск появления аллергических реакций, а слизистые и десны защищены от случайных повреждений.

Ольга Иваницкая:

Пациент может не думать о том, куда и как девать язык. Можно спокойно сглатывать слюну. Врач не использует слюноотсос без перерыва, соответственно, не травмируется край губы. Дыхательные пути защищены от попадания зубной пыли. Лицевые мышцы, связки не испытывают дополнительной нагрузки. Повышается качество лечения и скорость. В детской стоматологии зачастую используется ароматизированный коффердам. Он имеет сладковатый вкус и уменьшает рвотный рефлекс.

Ольга Иваницкая:

Коффердам может быть жидким. Это специальный состав, который вносится с помощью шприца. Часто используется для проведения процедуры отбеливания и как дополнение к обычному коффердаму для получения идеальной сухости в полости рта. Несмотря на все преимущества, применение коффердама имеет и некоторые противопоказания. К ним относят нарушение носового дыхания, поддесневой кариес или острое воспаление десен, аллергические реакции на материал коффердама, а также болезнь Альцгеймера и наличие брекетов или мостовидных протезов.