Иван-чай для иммунитета, а зверобой для печени. Какие лекарственные травы нужно сейчас собирать для здоровья и красоты

Какие лекарственные травы нужно сейчас собирать для здоровья и красоты, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Сохранить лето в цветных баночках и заготовить душистые травы на зиму нам поможет настоящая волшебница, минчанка и врач в пятом поколении Мария Малышко. Сегодня молодая мама растит двух дочурок, а здесь, в деревне Хоруженцы Логойского района, мысленно возвращается в детство. Когда собирала на лугах чабрец и таволгу, слушала рассказы дедушки об удивительном мире трав. Доктор медицинских наук, профессор кафедры фитотерапии научил внучку разбираться в природе с толком, чувством и расстановкой. Мария Малышко, врач общей практики, травница:

Фитоэкотуризм – это направление, которое развито в Беларуси с 2014 года, благодаря моему дедушке Корсуну Владимиру Федоровичу. И он, и мой наставник Огренич Николай Антонович являются родоначальниками этого направления в Беларуси. Чаще всего это экскурсии для всех тех, кому не безразлична тема растений, для тех, кто хочет узнать их побольше и сделать правильный чай и мазь из растений.

Гены взяли свое, и Мария Малышко даже пишет книги по фитотерапии. Синеокая богата разнообразными травами, поэтому без зеленой аптечки не обойтись.

Начнем наш выходной с иван-чая. Это отличная иммунная база. Хорош он в сочетании с пустырником, вереском, листом брусники. Тут уж выбирайте, что согревает душу. Главное – не переборщить с ингредиентами. Один компонент – для вкуса, другой – для аромата, третий – собственно, для терапии. Да-да, травы – «народ с характером», распознавать их лучше вместе с экспертом, консультироваться с врачом и в обязательном порядке проверять места на радиацию. Иван-чай, например, под запретом для дам в положении.

Мария Малышко:

Еще одно чайное растение – это манжетка обыкновенная, она хороша и при женских заболеваниях, и просто в чай. Хороша она и во время цветения, но ее можно успеть заготовить и сейчас.

Зверобой – это удивительное растение, основной эффект – успокаивающий. Он хорош и для печени, и для желчного пузыря, но в сбор его надо добавлять немного – это очень сильное растение.

Замечательная идея – репешок обыкновенный и иван-да-марья. Первое травянистое растение наладит пищеварение, второе хорошо для полосканий при ангинах и стоматитах. Оба обладают общеукрепляющим действием. Но чтобы природный эликсир принес пользу, нужно сушить в сухом проветриваемом помещении, куда не попадает солнце. Рассыпайте измельченную траву на бумагу или простынь без рисунков. Упаковывайте в крафт-пакеты или стеклянные баночки.

Мария Малышко:

Мы стоим под ветвями дикой яблони, хороши в ней не только яблоки, но и листья, которые можно ферментировать. Для этого собирают листья весной и до июня. Листья мнут, трут, скручивают – все, чтобы появился сок, засушивают и получается ферментированный чай, благодаря этому, чай становится ароматным и душистым.

Неповторимый вкус придадут листья лесной малины, черники, земляники, смородины. Правда, собирать их лучше в начале июня. Собственно, многие травы заготавливаются во время цветения. Еще одно важное правило – отправляться в фитопутешествие лучше до обеда, когда травы в самом соку. Малина хороша при простудах, черника – для мозгового кровообращения и глаз.

Не проходите мимо шиповника: в его плодах много витамина С. Просто положите их в термос и не дробите, тогда здоровье будете черпать из каждого глотка.

Вы удивитесь, но согреет с пользой и крапива. Казалось бы, сорняк, а нет – тонизирующий напиток. Почему жжётся крапива? Объясняем в двух словах Мария Малышко:

Сейчас хорошо собирать именно семена крапивы – источник витаминов, микроэлементов и макроэлементов, очень хороши для питания спортсменов, в ней есть белковый компонент, который является необходимым.

Цветы буквицы лекарственной хороши и деткам, и пожилым, и как противовирусное средство. Для поднятия тонуса надо сейчас собрать семена крапивы, шиповника и манжетки – и тогда настроение будет лучше.

Бодрящий чабрец, успокоительная ромашка – все это, конечно, хорошо. Но травяные сборы обязательно нужно чередовать и делать перерывы. Иначе чудодейственного волшебства не выйдет. К слову, при помощи трав можно очистить организм от паразитов и устроить детокс. Для этих целей можете заготовить, например, пижму. Но устраивать «генеральную уборку» организма можно не более двух раз в год курсами по 7 дней. А в здоровом теле – и красота налицо.

Мария Малышко:

Для красивых волос хороши полоскания из трав. Для этого берем крапиву, лопух, шишки хмеля, таволгу. Если регулярно этим заниматься, то листья и корни дадут силу волосам, и они будут более крепкими. Залили кипяточком, она постояла минут 10, а лучше 40, и потом можно ополаскивать волосы. Блондинкам лучше ромашку, а брюнеткам – дуб.