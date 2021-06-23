К раку курильщиков приводит никотин или что-то другое? Объясняет врач-онколог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:
В сигаретном дыме или вообще в табачном дыме практически можно найти всю таблицу Менделеева. Практически. Никотин не является как таковым канцерогеном, а вот другие препараты, скажем, те же кадмий, бензпирен – канцерогены. Поэтому никотин действительно действует вроде как яд. С другой стороны, он вызывает – вот, говорят: немножко покурил, успокоился – это не так – всплеск адреналина, и в результате у человека вначале, казалось бы, появляется эйфория, а потом спад.
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Мы просто привыкли, что никотин и никотин. А бензпирены и другие канцерогены гораздо опаснее, потому что они приводят к поломке генетического аппарата, к потере иммунитета. Есть такой еще ген под названием p53, одна из больших задач которого – сдерживать рост раковых клеток. Так вот, при курении содержание этого p53 снижается, то есть его антиканцерогенное действие снижается и дает простор росту злокачественных клеток.
Мы привыкли, в основном все передачи строятся и литература о раке легкого. Так вот, рак легкого, если взять такие параллели – заболеваемость и смертность, действительно на первом месте практически у нас, в Беларуси, по заболеваемости и на первом месте по смертности. То есть вот вам прямая параллель.
«Наше тело меняется». Почему некоторым людям так сложно бросить курить?
Влияние курения, оно ведь отражается не только на раке легкого. Да, действительно, первое ощущение – что все попадает в легкие и через них разносится. Но ученые уже доказали, что 18 видов рака вызывает курение. Это рак легкого, желудка, почки, мочевого пузыря, поджелудочной железы. И очень, конечно, неприятно, что вызывает рак ротоглотки, языка, слизистой полости рта и так далее. Почему? Потому что среди трудоспособного населения у нас, в Беларуси, рак полости рта и глотки занимает девятое место. А вот по смертности среди трудоспособного населения – второе место, больше 50 %.