К раку курильщиков приводит никотин или что-то другое? Объясняет врач-онколог

Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:

В сигаретном дыме или вообще в табачном дыме практически можно найти всю таблицу Менделеева. Практически. Никотин не является как таковым канцерогеном, а вот другие препараты, скажем, те же кадмий, бензпирен – канцерогены. Поэтому никотин действительно действует вроде как яд. С другой стороны, он вызывает – вот, говорят: немножко покурил, успокоился – это не так – всплеск адреналина, и в результате у человека вначале, казалось бы, появляется эйфория, а потом спад.

Мы просто привыкли, что никотин и никотин. А бензпирены и другие канцерогены гораздо опаснее, потому что они приводят к поломке генетического аппарата, к потере иммунитета. Есть такой еще ген под названием p53, одна из больших задач которого – сдерживать рост раковых клеток. Так вот, при курении содержание этого p53 снижается, то есть его антиканцерогенное действие снижается и дает простор росту злокачественных клеток.