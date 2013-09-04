В Беларуси создают единую электронную базу желающих сдать кровь, а каждому донору присвоят штрих-код

Новости Беларуси. Найти донора станет проще. Создают единую электронную базу. Сейчас в Беларуси данные о людях, желающих сдать кровь, разрознены: отдельные сведения хранят, например, в Минске, Бресте, Гродно и так далее. Поэтому, если донор из Гомеля захочет сдать плазму в столице, он не сможет этого сделать.

С появлением республиканской базы все упростится. Уже к концу 2013 года каждому донору присвоят штрих-код. В нем зашифруют всю необходимую информацию, которая потом будет считываться автоматически, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.