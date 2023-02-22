Исследование состояния здоровья через простую анкету. Вот как проходит диспансеризация

Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. Уникальная возможность пройти необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о деталях и методиках диспансеризации. Екатерина Забенько, СТВ:

Первоочередной этап диспансеризации – это выявление факторов риска. Как проходит этот этап и насколько он важен?

Ирина Болдырева, главный врач 11-й городской поликлиники Минска:

В процессе проведения диспансеризации мы выявляем основные факторы риска основных социально значимых неинфекционных заболеваний. Это болезнь системы кровообращения, онкологические заболевания, сахарный диабет и хронические обструктивные заболевания легких. При проведении диспансеризации можем выявить заболевание на ранних стадиях развития, раньше начать лечение, тем самым предупредив переход заболевания в тяжелые хронические формы. То есть основной принцип: не запустить, а вовремя начать лечение и вовремя выявить заболевание. Екатерина Забенько:

Не у всех есть история болезней, не у всех есть амбулаторная карта, не все знают, как они болели, не так добросовестно посещали врачей – как быть в этой ситуации? Насколько просто определить эти факторы риска?

Ирина Свороб, главный врач 32-й городской клинической поликлиники Минска:

Факторы риска определить легко из-за того, что пациент проходит анкетирование. Ответы «да», «нет», «затрудняюсь ответить» соответствуют выявлению определенного фактора риска. Екатерина Забенько:

То есть ответ «не знаю» – значит, факторы риска присутствуют. Ирина Свороб:

Это равносильно тому, что пациент дает положительный ответ. В анкете вопросы разделены на четыре группы в соответствии с четырьмя неинфекционными заболеваниями, о которых было сказано ранее. Соответственно, при положительных ответах фактор риска указанного заболевания будет выявлен. Екатерина Забенько:

Как проходит анкетирование? Что это за этап? Насколько он легко дается вашим пациентам, особенно людям пожилого возраста? Как можно эту анкету заполнить?

Анна Шелухина, врач общей практики 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района Минска:

Любой пациент, который желает пройти диспансеризацию, может прийти в режиме работы учреждения здравоохранения в специальный кабинет диспансеризации, где ему помогут в случае затруднения заполнить эту анкету. Также пациент может заполнить эту анкету на приеме у любого узкого специалиста: у врача общей практики, у помощника врача при выписке рецептов. Также он анкету может заполнить дома. Только для этого у пациента должны быть электронный паспорт и электронная подпись. Если пациент в силу каких-то физических возможностей не может покинуть место жительства, в таком случае помощник врача поможет ему. Либо медсестра во время патронажа, либо врач общей практики во время выполнения визита на дом. Также пациент может заполнить анкету дома в спокойной обстановке, где ему помогут родственники, потом обратиться в кабинет диспансеризации.

Екатерина Забенько:

Полтора месяца практически проводится диспансеризация. Можно ли сказать, что эта услуга пользуется популярностью, люди идут сами или все-таки чаще приходится приглашать? Ирина Свороб:

Люди трудоспособного возраста, молодые люди, как раз те, которые раньше не были заинтересованы в каких-то медицинских осмотрах, заинтересовались, так как любое анкетирование выдает какой-то результат. И когда тебе говорят, что у тебя фактор риска такого-то заболевания, но его пока нет. И если ты сделаешь что-то, то оно не разовьется или разовьется намного позже, чем возможно – это заинтересовывает молодых людей. Мы это увидели и в ходе пилотного проекта, мы это видим и сейчас. Во-первых, когда проводится анкетирование, как правило, конечно, есть исключения, о которых мы говорили, что пациенты сами могут заполнить анкету, но вместе с тем медицинский работник задает вопрос пациенту, он отвечает.