Нужно ли после профосмотра повторно проходить диспансеризацию? О нововведениях рассказали врачи

Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. Уникальная возможность пройти необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о деталях и методиках диспансеризации. Екатерина Забенько, СТВ:

Правильно ли я понимаю, что диспансеризация сегодня – это что-то сродни профилактических осмотров, к которым мы привыкли еще с нашего детства?

Ирина Свороб, главный врач 32-й городской клинической поликлиники Минска:

Я бы не сказала, что профилактические осмотры – равно диспансеризация, но диспансеризация направлена на профилактику, причем первичную профилактику. Мы в первую очередь выявляем факторы риска заболеваний, которые еще не случились. Соответственно, мы предотвращаем их, корректируя эти факторы риска при их выявлении.

Ирина Болдырева, главный врач 11-й городской поликлиники Минска:

Эти медицинские осмотры никуда не ушли, они остались. Например, чтобы определить, годен ли гражданин к управлению механическими транспортными средствами, ему проводится медицинский осмотр медицинской водительской комиссией. Если мы определяем годность либо негодность работающего к работе с вредными или опасными факторами во вредных или опасных условиях труда, то проводит осмотр комиссия по проведению обязательных медицинских осмотров. Это все как работало, так и работает. Екатерина Забенько:

Они аналогичны? Если человек прошел профосмотр, нужно ли ему идти на диспансеризацию? Ирина Болдырева:

Конечно, диспансеризацию он все равно будет проходить, потому что при работе этой комиссии он определяет годность или негодность, но в ходе этого определения человеку необходимо провести диспансеризацию в сроки, которые установлены постановлением о диспансеризации Министерством здравоохранения. Основное: анкета, измерение роста, веса – все то, что в соответствии со схемой проведения диспансеризации взрослого населения. Мы выявили фактор риска, если это человек 18-39 лет, мы ему в этот же день выдаем направление и проводим анализы, которые необходимы в соответствии с выявленным фактором риска. Если это все ему было необходимо выполнить в рамках медицинского осмотра, то при проведении диспансеризации мы это в обязательном порядке учтем. То есть человеку дважды не надо сдавать какой-то анализ либо электрокардиограмму проводить.

Екатерина Забенько:

То есть все недочеты были учтены во время, наверное, пилотной версии этого проекта, который как раз проходил на базе вашей поликлиники. Ирина Болдырева:

По результатам данного пилотного проекта были выявлены моменты, которые не работают, где-то что-то мы модернизировали, совершенствовали, чтобы в итоге в августе вышел окончательный документ. Пилотный проект проходил не только у нас. В Минске он проходил в двух организациях здравоохранения, в Гродно и в Столбцах проходили пилотные проекты. Екатерина Забенько:

Участники эксперимента между собой общались, у всех ли были выявлены плюсы или минусы? Ирина Болдырева:

У всех были разные, все были учтены, даже в рамках вопросов по анкетированию были некоторые вопросы, и коллеги из других регионов вносили свои предложения. Все это рабочая группа обсуждала. Кстати. Хочу обратить внимание, что рабочая группа была очень большой, и мнение каждого специалиста учитывалось при разработке данного документа. Екатерина Забенько:

Обкатали быстро на практике? На сегодня уже сбоев не происходит на каких-либо этапах?