Новости Беларуси. Новый взгляд на развитие белорусской медицины. Итоги республиканского конкурса среди молодых врачей подвели в Брестской области. В Беловежской пуще состоялась презентация проектов под общим девизом «Поделись идеей, молодежь!». Их авторы — специалисты, которые входят в профсоюз работников здравоохранения. Например, молодые гомельские врачи пациентам предлагают виртуальную экскурсию по больнице, где они работают.

Сергей Баранов, врач – детский хирург Гомельской областной клинической больницы:

Осмотрев те условия, куда могут попасть, что вокруг их может встретить. Плюс его можно использовать в качестве ознакомления молодежи на профориентационном уровне: что ждет, какие специальности они могут выбрать.

Фатима Гаджиева, председатель первичной организации профсоюзов Гродненского медицинского университета:

Наша конференция, когда идет, общение, живое такое, обмен мнениями. Когда можно реально подойти со совей идеей, поделиться и спросить конкретного человека, который автор этой идеи, что можно сделать.

Всего на конкурс было представлено более 40 проектов, в финал отобраны 14 работ. Самые интересные из них будут реализованы сначала на местном, а потом и республиканском уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.