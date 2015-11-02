Прямой эфир

Итоги республиканского конкурса среди молодых врачей подвели в Брестской области

02 ноября 2015 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый взгляд на развитие белорусской медицины. Итоги республиканского конкурса среди молодых врачей подвели в Брестской области. В Беловежской пуще состоялась презентация проектов под общим девизом «Поделись идеей, молодежь!». Их авторы — специалисты, которые входят в профсоюз работников здравоохранения. Например, молодые гомельские врачи пациентам предлагают виртуальную экскурсию по больнице, где они работают.

Сергей Баранов, врач – детский хирург Гомельской областной клинической больницы:
Осмотрев те условия, куда могут попасть, что вокруг их может встретить. Плюс его можно использовать в качестве ознакомления молодежи на профориентационном уровне: что ждет, какие специальности они могут выбрать. 

Фатима Гаджиева, председатель первичной организации профсоюзов Гродненского медицинского университета:
Наша конференция, когда идет, общение, живое такое, обмен мнениями. Когда можно реально подойти со совей идеей, поделиться и спросить конкретного человека, который автор этой идеи, что можно сделать.

Всего на конкурс было представлено более 40 проектов, в финал отобраны 14 работ. Самые интересные из них будут реализованы сначала на местном, а потом и республиканском уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Здоровье # Врачи Беларуси # Сергей Баранов # Фатима Гаджиева

Другие новости рубрики

Все новости
Прививки от гриппа: мифы и реальность
31 октября 2015 16:47

Прививки от гриппа: мифы и реальность

Болезнь Альцгеймера: сопутствующие симптомы недуга
29 октября 2015 16:28

Болезнь Альцгеймера: сопутствующие симптомы недуга

Японские медики лечат пациентов с помощью «лесных купаний»
29 октября 2015 15:55

Японские медики лечат пациентов с помощью «лесных купаний»